આજે આ રાશિના જાતકોએ સાવધાની રાખવી, સાવધાનીપૂર્વક પગલાં લેવા
અઠવાડિયાના બીજા દિવસે ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, ઘણી રાશિઓને મિશ્ર પરિણામો મળશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 9, 2025 at 7:29 AM IST
અમદાવાદ : આજે 9 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી પાસે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વલણ રહેશે. મનમાં દ્વિધા હોવાને કારણે તમે નક્કર નિર્ણયો લઈ શકશો નહીં. પૈસાની લેવડદેવડ કે નાણાકીય વ્યવહાર ન કરવો તે યોગ્ય રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. આ કારણે, કાર્યસ્થળ પર પણ તમારું કાર્ય અધૂરું રહી શકે છે. જો તમે ઉતાવળમાં કોઈ કામ કરશો તો નુકસાન થવાની શક્યતા રહેશે. ધાર્મિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનોના સમાચાર મળશે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીના ક્ષણો વિતાવશો. તમારી આવક અને વ્યવસાયમાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં સંપર્કો અને પરિચિતોથી તમને ફાયદો થશે. તમે કાર્યસ્થળ પર કોઈ અધિકારી સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. જો આજે તમારી પાસે ક્યાંક બહાર જવાનો કાર્યક્રમ છે, તો તેને મુલતવી રાખવું વધુ સારું છે. તમને તમારી પત્ની તરફથી સુખદ સમાચાર મળશે. તમને ખૂબ જ વૈવાહિક સુખનો અનુભવ થશે. પ્રેમ જીવનમાં રોમાન્સ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય ફાયદાકારક છે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સુખ રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમને સખત મહેનતનો લાભ મળશે. અધિકારીના પ્રોત્સાહનથી ઉત્સાહ વધશે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે નવી યોજના બનાવી શકો છો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન-સન્માન વધશે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદપ્રદ રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. સરકારી કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમે લગ્નજીવનમાં ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. પ્રેમ જીવનમાં પણ સંતોષની લાગણી રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ધાર્મિક કાર્ય અને પૂજામાં વ્યસ્ત રહેશો. મંદિર અથવા કોઈ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં જવાનો પ્રસંગ આવી શકે છે. પરિવાર સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મન પણ ચિંતામુક્ત રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. ભાગ્ય તમારા પર સાથ આપશે. આજે મોટાભાગે તમારું ધ્યાન મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ પર કેન્દ્રિત રહેશે. તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે બહાર ફરવા પણ જઈ શકો છો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે દરેક કામ કાળજીપૂર્વક કરવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. બગડતા સ્વાસ્થ્યને કારણે અચાનક ખર્ચ પણ આવી શકે છે. આજે તમારું મન પણ કોઈ કામમાં વ્યસ્ત રહેશે નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થઈ શકે છે. સમય તમારા માટે ચિંતાજનક રહેશે. આજે મોટાભાગે તમે હળવા મૂડમાં રહેશો. આજે નિયમો વિરુદ્ધ કંઈ ન કરો. ભગવાન અને આધ્યાત્મિકતાને યાદ કરવાથી મનને શાંતિ મળશે. સંબંધો પ્રત્યે તમે બેજવાબદાર બની શકો છો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ અનુકૂળ પરિસ્થિતિથી ભરેલો રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાના ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો. લગ્ન જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રમાં તમારું માન વધશે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમને સારું ભોજન, કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ તમારી ચિંતા દૂર કરશે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સુખદ ઘટના બનશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. જરૂરી કામમાં પૈસા ખર્ચ થશે. નોકરીમાં સફળતાને કારણે મનમાં ઉત્સાહ રહેશે. માતૃ પક્ષ તરફથી તમને કોઈ સમાચાર મળશે. આર્થિક લાભની શક્યતા રહેશે. તમને સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. તમે તમારા કોલેજ અથવા શાળાના કાર્ય પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં રહેશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહના વાતાવરણને કારણે તમારું મન ખુશ રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થવાથી તમે રાહત અનુભવશો. તમે ઉર્જાવાન રહેશો અને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. કાર્યમાં સફળતાને કારણે ઉત્સાહ વધશે. સાથીઓ તમને મદદ કરશે. વ્યવસાયમાં વિરોધીઓ તરફથી નુકસાન થવાની સંભાવના છે, તેથી ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લો. તમને માતા તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારી જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક સુસ્તીનો અનુભવ કરશો. માનસિક ભય પણ રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ ખૂબ જ ગંભીર રહેશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. ઊંઘ ન આવવાને કારણે અને સમયસર ખોરાક ન મળવાને કારણે તમારો સ્વભાવ ચીડિયા થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર સહી કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. તમને કાર્યસ્થળ પર પણ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો. કોઈની સાથે વિવાદ ભવિષ્યમાં તમને સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. નવું કાર્ય શરૂ થશે. તમને તેમાં સફળતા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારું માન વધશે. તમે વ્યવસાયમાં નફો મેળવી શકશો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહેશે. દિવસભર તાજગી અને ઉત્સાહને કારણે તમે સમયસર કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. જો તમે ક્યાંક વહેલા પૈસા રોકાણ કર્યા હશે, તો તમને નફો મળશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વાતચીત થશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારી સફળતા મેળવી શકશે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને માનસિક સમસ્યાઓ અને કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણ રહેશે. તમને નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. જો તમે તમારી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે હમણાં રાહ જોવી જોઈએ. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખી શકતા નથી, તો પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના રહેશે. ધાર્મિક કાર્યમાં ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્ય ખરાબ રહેશે. તમને થાકનો અનુભવ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય મિશ્ર પરિણામોનો છે. તમને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. મનની ખુશી આજે તમારામાં ચેતના અને ઉર્જાનો સંચાર કરશે. જો તમે નવું કામ હાથમાં લેશો તો તેમાં તમને સફળતા મળશે. નોકરી કરતા લોકોને ગૌણ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તમારે ધાર્મિક શુભ કાર્યક્રમોમાં જવું પડશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. કોઈપણ નિર્ણય લેતી વખતે મનમાં દ્વિધાની સ્થિતિ રહેશે. આ સમયે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લો. તમે તમારા પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. આજે, તમારે કોઈને પણ કોઈ વસ્તુ કે પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ.
