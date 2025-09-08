આ રાશિના જાતકોને મળશે ભાગ્યનો સાથ, જાણો આજનું રાશિફળ...
નવું સપ્તાહ શરૂ થઈ રહ્યું છે, આવી સ્થિતિમાં તમામ રાશિના જાતકો રાશિફળ જાણવા માટે ઉત્સુક હોય છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ.
Published : September 8, 2025 at 7:40 AM IST
અમદાવાદ : આજે 8 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને સામાજિક રીતે ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. લગ્ન યોગ્ય લોકો લગ્ન કરી શકે છે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે નકારાત્મક વિચારોથી પણ બચવું પડશે. મૂડી રોકાણ કરતા પહેલા તમારે વિચારપૂર્વક પગલાં લેવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખો.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. તમારા કાર્યની યોગ્ય પ્રશંસા થશે. કાર્યસ્થળ પર ઇચ્છિત કાર્ય મળવાથી તમને ખુશી થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. કાર્ય પણ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આર્થિક લાભ થશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાંસ રહેશે. નવા કાર્યનું આયોજન કરવા માટે સમય સારો છે. સામાજિક અને નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી લાભ થવાની શક્યતા છે. કોઈ સારી જગ્યાએ જવાનો કાર્યક્રમ બનાવી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકશે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે વિરોધીઓ અને અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારના વિવાદમાં ન પડો. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગનો અભાવ નિરાશા તરફ દોરી શકે છે. આનંદ સંબંધિત વસ્તુઓ ખરીદવામાં વધુ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. વ્યવસાય ક્ષેત્રે વાતાવરણ સારું રહેશે. આજે તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહી શકશો. છતાં, બપોર પછી, શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં અનુકૂળ પરિવર્તન આવી શકે છે. પૈસા મળવાની સારી શક્યતા છે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારો તમને ઘેરી લેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અધિકારીઓ તમારાથી ગુસ્સે થશે. તમને વિરોધીઓ સાથે દલીલ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારમાં નાની-નાની બાબતોમાં વિવાદ થઈ શકે છે. બપોર પછી શારીરિક અને માનસિક ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તમને પરેશાન કરશે. જોકે, આ સમય દરમિયાન વિદેશથી વ્યવસાય કરનારાઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. બાળકોની ચિંતા રહેશે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજે તમે ખુશ અને આનંદિત રહેશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ફરવાની યોજના બનાવશો અને સુખદ રોકાણ પણ કરી શકશો. તમને સામાજિક રીતે માન મળશે. વ્યવસાયમાં વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે સકારાત્મક ચર્ચા થશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બપોર પછી, તમે માનસિક થાક અનુભવશો. ગુસ્સાની લાગણી વધુ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારે કોઈની સાથે વિવાદ ટાળવો જોઈએ.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા સ્વભાવમાં થોડી વધુ સંવેદનશીલતા રહેશે. કાર્યમાં સફળતાને કારણે તમે માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ખ્યાતિ પણ વધશે. નોકરી કરતા લોકો પણ પોતાનું લક્ષ્ય પૂર્ણ કરી શકશે. મહિલાઓને તેમના માતૃઘરથી સારા સમાચાર મળશે. જીવનસાથી સાથે પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ રહેશે. આજે તમારા દરેક કાર્યમાં દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ જોવા મળશે. તમને પર્યટનમાં રસ રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. લેખન અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તમે કોઈ ખાસ ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરી કરતા લોકો તેમની પ્રતિભાને કારણે કોઈ સારું કામ કરી શકશે. અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારી કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વ્યવસાયમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે નવી યોજના પર કામ કરી શકો છો. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. આનાથી ભવિષ્યમાં તમને નુકસાન થઈ શકે છે. ખર્ચની સાથે આવક પણ રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ પણ બાબતમાં જિદ્દી ન બનો. તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા પ્રિયજનોનો સહયોગ મળવાથી તમે ખુશ થશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે નાણાકીય બાબતોમાં લાભની અપેક્ષા રાખી શકો છો. કપડાં, ઘરેણાં અને સૌંદર્ય પ્રસાધનો પર પૈસા ખર્ચ થશે. માતા તરફથી તમને લાભ થશે. બપોર પછી વિચારોમાં ઝડપથી પરિવર્તન આવશે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજે મુલતવી રાખવું વધુ સારું રહેશે. તમને પેટમાં દુખાવો થઈ શકે છે. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું પડશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે મનની કોઈ પણ ચિંતા દૂર થવાને કારણે તમે ખૂબ જ હળવાશ અનુભવશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખાસ કૌટુંબિક ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. મિત્રો સાથે નિકટતા વધશે અને તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. આજે ભાગ્યમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. જોકે, બપોર પછી તમે થોડો થાક અનુભવશો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતોમાં બેદરકારી ટાળવી પડશે. મહિલા સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ કરશે. જમીન, મકાન કે વાહન વગેરેના સોદામાં સાવધાની રાખો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે વધારે દલીલ ન કરો, નહીંતર કાર્યસ્થળ પર તમારી છબી ખરડાઈ શકે છે. ધાર્મિક કાર્ય અને પૂજામાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતે ચર્ચા થઈ શકે છે. બપોર પછી તમારું મન પ્રફુલ્લિત રહેશે. તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. ભાગ્ય તમારા પર સાથ આપશે. જો તમારી પાસે ક્યાંક બહાર જવાનો કાર્યક્રમ છે, તો સાવચેત રહો. પ્રિયજનો સાથે સમાધાન કરવાથી મન ખુશ થશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા સાથે મનને શાંત રાખવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા તમારા માટે સારું છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. કોઈ બિનજરૂરી કામમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે તમે કોઈ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે, તમે યોગ અને ધ્યાન દ્વારા તમારા મનને કેન્દ્રિત કરી શકશો. આજે એક સમયે ફક્ત એક જ કામ કરો. આનાથી તમારા પર કામનો વધારાનો બોજ નહીં પડે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈની સાથે પૈસા સંબંધિત કોઈ વ્યવહાર ન કરો. દિવસની શરૂઆતમાં તમને તમારા મનને કેન્દ્રિત રાખવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. સંબંધીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, જેના કારણે તમે ઉદાસ થશો. કાર્યસ્થળ પર વધુ પડતા કામને કારણે તમને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કોઈપણ મોટી ચિંતા દૂર થશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. આધ્યાત્મિક બાબતોમાં રસ વધશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા જીવનસાથી સાથેના કોઈ પણ જૂના મતભેદનું નિરાકરણ આવી શકે છે.
