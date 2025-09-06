અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે આ રાશિનું ભાગ્ય ચમકશે, વાંચો રાશિફળ...

આજે પણ ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, શનિવારે કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 6, 2025 at 7:37 AM IST
અમદાવાદ : આજે 6 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મીટિંગ માટે યાત્રા માટે સારો છે. વ્યવસાય સંબંધિત કામમાં નફાકારક શરૂઆત થશે. ઘરમાં શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન થશે. શેર-બેટિંગમાં નાણાકીય લાભ થશે. પત્નીના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. પરિવાર સાથે ક્યાંક બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. તમને લાભ મળશે. આજે તમે રોકાણ અંગે પણ નિર્ણય લઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે વ્યવસાયમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. જોકે, ભાગીદારીના કામમાં કાળજી રાખવી પડશે. આળસ અને ચિંતા રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ન કરો. અગ્નિ અને પાણીવાળી જગ્યા ટાળો. જોકે, બપોર પછી વ્યવહારના મામલામાં લાભ થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થઇ શકે છે. બાળકોની પ્રગતિથી મન ખુશ રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનથી દૂર રાખો. ખાવા-પીવામાં કાળજી રાખો. આજે વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. અચાનક પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. કોઈ કારણસર બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. બપોર પછી, તમને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. જોકે, મનમાં કોઈ બાબતની ચિંતા રહેશે. અચાનક પૈસા ખર્ચ થશે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. સ્વાદિષ્ટ અને ઉત્તમ ભોજનની ઉપલબ્ધતાને કારણે આજે મન ખુશ રહેશે. તમે નવા કપડાં ખરીદવાનું આયોજન કરી શકો છો. નાણાકીય બાબતોમાં તમારો દિવસ સારો રહેશે. બપોર પછી તમે કોઈ પણ બાબતમાં કોઈ નિર્ણય લઈ શકશો નહીં. અચાનક પૈસા ખર્ચ થશે. ભાગીદારીના કામમાં મતભેદો વધશે. નોકરીમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. આજે નવું કામ શરૂ ન કરો.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમે વ્યવસાયમાં પૈસાની યોજના પૂર્ણ કરી શકશો. યોગ્ય કારણોસર પૈસા ખર્ચ થશે. વિદેશના કામથી લાભ થવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાને કારણે પૈસાની કમી રહેશે નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થઈ શકે છે. પૈસાનો અચાનક ખર્ચ થશે. ભાગીદારીના કામમાં આંતરિક મતભેદો થશે, છતાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ સુખ અને શાંતિથી પસાર થશે. તમે ઘરેણાંની ખરીદી કરશો. આજે કલા અને સંગીતમાં પણ રસ રહેશે. વ્યવસાય માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે. પૈસાની બાબતમાં સરળતા રહેશે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં ફાયદો થઈ શકે છે. તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. શારીરિક તાજગી અને માનસિક ખુશીનો અભાવ રહેશે. પરિવારમાં ઉગ્ર વાતાવરણ બની શકે છે. સામાજિક જીવનમાં બદનામીની ઘટના બની શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. બપોર પછી તમારી શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે સર્જનાત્મક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો મધુર રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે મિલકતના મામલામાં ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. વ્યવસાય કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ છે. ભાઈ-બહેનોનું વર્તન સહયોગી રહેશે. વિરોધીઓનો પરાજય થશે. બપોર પછી શારીરિક અને માનસિક સુસંગતતા રહેશે. જોકે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. વધુ પડતા ઉત્સાહને કારણે પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. પૈસાનું નુકસાન થવાની શક્યતા છે. પ્રેમ સંબંધોમાં અસંતોષની લાગણી રહેશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ અને લોકો સાથેના મતભેદોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજે તમારું ધ્યાન આધ્યાત્મિક બાબતો પર રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડશે. ચિંતાના ઉકેલને કારણે બપોર પછી તમે ખુશ રહેશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે વિરોધીઓને સમયસર જવાબ આપી શકશો. આજે તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશો.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં અનુકૂળ લાભ મળશે. આજે દરેક કાર્ય કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. ઘરેલું જીવનમાં વિવાદનું વાતાવરણ રહેશે. આધ્યાત્મિક વલણમાં તમારી રુચિ વધશે. ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ રહેશે. બપોર પછી તમારા મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. તમે નિર્ણય લેવાની સ્થિતિમાં નહીં રહેશો. ઘરકામમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને મૂડી રોકાણ અને શેરબજારના કામમાં ફાયદો થઈ શકે છે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે માનસિક રીતે ધાર્મિક લાગણી વધુ ઉછળશે. તમે ધાર્મિક કાર્ય અથવા ધાર્મિક યાત્રા પર પૈસા ખર્ચ કરશો. કોર્ટના કામમાં સફળતા મેળવી શકો છો. ભગવાનની પૂજા કરવાથી તમારા મનમાં શાંતિ રહેશે. બપોર પછી તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઘરેલું જીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ સમયે તમે કાર્યસ્થળ પર બધા કામ સરળતાથી કરી શકશો.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે શેરબજારમાં રોકાણ કરીને તમને નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. લગ્નયોગ્ય લોકોના સંબંધ નિશ્ચિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાનો કાર્યક્રમ બની શકે છે. બપોર પછી, તમે કોઈ કારણસર માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. ધાર્મિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. ખર્ચનું પ્રમાણ આવક કરતાં વધુ રહેશે. પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહી શકે છે.
