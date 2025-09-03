અમદાવાદ : આજે 3 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સુસ્ત રહેશો. શરીરમાં તાજગીનો અભાવ રહેશે. સ્વભાવમાં વધતી આક્રમકતાને કારણે તમારું કામ બગડી શકે છે, તેથી આક્રમકતાને નિયંત્રણમાં રાખવું ફાયદાકારક છે. તમારે ઓફિસમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથે ચર્ચા અને વિવાદ ટાળવા જોઈએ. કોઈ ધાર્મિક કાર્ય માટે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. તમે વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે કોઈને મળી શકો છો.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતા કામના બોજ અને ખાવા-પીવામાં બેદરકારીને કારણે સ્વાસ્થ્ય ગરમ રહેશે. પૂરતી ઊંઘ અને ખોરાકના અભાવે મન બેચેન રહેશે. આજે મુસાફરી ન કરવી એ તમારા હિતમાં છે. યાત્રામાં અવરોધો આવી શકે છે. સમયસર કામ પૂર્ણ ન થવાને કારણે તમારું મન ઉદાસ રહી શકે છે. આધ્યાત્મિક અભ્યાસ અને ધ્યાનથી તમને માનસિક રાહત મળશે. અત્યારે રોકાણ અંગે કોઈ યોજના ન બનાવો. કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે સંબંધ વિકસાવવા માટે ઉતાવળ ન કરો.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને વૈભવમાં પસાર થશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો. તમને વાહનનો આનંદ મળશે. તમને નવા કપડાં ખરીદવા અને પહેરવાની તકો મળશે. આજનો દિવસ રોમાંસ માટે સારો છે. તમને ભોજનમાં કોઈ મનપસંદ ખોરાક મળી શકે છે. તમને સામાજિક માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક સુખ મળશે. પ્રેમ જીવનમાં લાંબા ગાળાના સંબંધને સુનિશ્ચિત કરવું આજે તમારી પ્રાથમિકતા રહેશે. આજે તમે અન્ય લોકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સલાહ આપતા જોઈ શકો છો. નાણાકીય બાબતોમાં, આજે તમે દેખાડો કરવાના મૂડમાં હશો. વ્યવસાયિક મોરચે તમારે લોકો પાસેથી વધુ અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ, કારણ કે તમને ઘણી જગ્યાએ નિરાશા મળી શકે છે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે. તમને ઓફિસમાં સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. જોકે, ઇચ્છિત લાભ મેળવવા માટે તમારે વધારાના પ્રયત્નો કરવા પડશે. આ તમારા ધૈર્યની કસોટી છે. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. જો કે, જો કોઈ સાથે તમારા સંબંધો સુગમ નથી, તો તમારે નિરાશ ન થવું જોઈએ. તમે આજે તેમને સુધારવા માટે પ્રયાસો કરી શકો છો. તમે સંપૂર્ણ માનસિક સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. જો કે, ચેપી રોગોથી બચવા માટે તમારે સતત પ્રયાસો કરવા જોઈએ. શરદી અને ખાંસી થવાની શક્યતા રહેશે. તમે વ્યવસાયિક મોરચે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. તમને કામમાં ખ્યાતિ મળશે. ખર્ચનું પ્રમાણ વધુ રહેશે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદનો રહેશે. આજે તમે વધુ કલ્પનાશીલ રહેશો. સાહિત્યિક સર્જન હેઠળ, મૌલિક રીતે કવિતા લખવાની પ્રેરણા મળશે. પ્રિય મિત્ર સાથે મુલાકાત શુભ રહેશે. પરિણામે, મન આખો દિવસ ખુશ રહેશે. આજે તમે પ્રેમ ગુરુની ભૂમિકા પણ ભજવી શકો છો. લોકોને પ્રેમ સંબંધિત સલાહ આપશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય ખૂબ સારો છે. તમને બાળકોની પ્રગતિના સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે. આજે તમે દાન કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજનો દિવસ નાણાકીય મોરચે સારો રહેશે. આજે ગ્રહો તમને વ્યવસાયિક મોરચે સાથ આપશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે પ્રતિકૂળતાઓ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. તમે સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત રહી શકો છો. આજે તમારે ઘરે આરામ કરવો જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. પ્રેમ જીવનમાં સમય સારો રહેશે. માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ નથી. વાહન અને કાયમી મિલકતના કામકાજને લગતી કોઈ સમસ્યા આવી શકે છે. પૈસા ખર્ચ થવાની પણ શક્યતા છે. વ્યવસાયિક મોરચે તમારા માટે થોડું મુશ્કેલ રહેશે. ઘરના કેટલાક કામમાં વ્યસ્ત રહેવાને કારણે, તમે ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં વધુ ધ્યાન આપી શકશો નહીં.
તુલા : ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદનો રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. તમને દરેક કાર્યમાં સફળતા મળશે. આજે સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત પણ સારી રહેશે. આજે પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરવું જોઈએ. આજે તમે મુલાકાતમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. બપોરે માનસિક ખુશી પણ રહેશે. ધાર્મિક યાત્રા માનસિક ખુશી આપશે. તમે સંબંધો પ્રત્યે થોડા ભાવુક થઈ શકો છો. વિવાદ ટાળવા માટે મૌનનો આશરો લો. નાણાકીય મોરચે આ એક સામાન્ય દિવસ છે. તમે વ્યવસાયમાં આવક વધારવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખો. જોકે, વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. તમે પૈસાનો યોગ્ય હિસાબ રાખી શકશો. વાણી પર નિયંત્રણ રાખીને, પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી લોકોના દિલ જીતવાનો પ્રયાસ કરશો. વ્યવસાયિક મોરચે તમને થોડો થાક લાગશે. તમારા વિચારોમાં નકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે, તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. ધાર્મિક કાર્યમાં ખર્ચ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય બહુ અનુકૂળ નથી. મુસાફરી ન કરો. ઘરે આરામ કરવો વધુ સારું રહેશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નિર્ધારિત કાર્યમાં સફળતા અને નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. તમે તમારા પરિવાર સાથે કોઈ શુભ પ્રસંગે હાજરી આપી શકશો. ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા પર જવાની શક્યતા છે. તમે તમારા સંબંધીઓને મળીને ખુશ થશો. તમારું માન વધશે. લાભનો સમય રહેશે. જોકે, સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન રહો. બહાર ખાવા-પીવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓમાં વધુ વ્યસ્ત રહેશો. પૂજા અથવા ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. સંબંધીઓ અને પરિવારના સભ્યો સાથે કાળજીપૂર્વક વાત કરો, કારણ કે તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. સખત મહેનત છતાં ઓછી સફળતા મળવાથી નિરાશા થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. લગ્નજીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમારી મહેનતનું વધુ પરિણામ ન મળવાને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતા છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ મળી શકે છે. ભાગ્ય તમારા પર દયાળુ રહેશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાળકો સાથે સારા સંબંધ રહેશે. તમને પત્ની અને પુત્ર તરફથી ખુશીના સમાચાર મળશે. લગ્ન કરવા માંગતા લોકોના સંબંધ પુષ્ટિ મળી શકે છે. તમે પ્રવાસ પર જવાનું આયોજન કરી શકો છો.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં સફળતા અને ઉચ્ચ અધિકારના સારા વર્તનને કારણે તમે ખુશ થશો. ઉદ્યોગપતિઓના વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે અને તમને ઉધાર લીધેલી રકમ પાછી મળશે. પિતા અને વડીલો તરફથી તમને લાભ મળશે. આવકમાં વધારો થશે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. તમને માન-સન્માન અથવા ઉચ્ચ પદ મળશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે. બપોર પછી તમે તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો.
આ પણ વાંચો...