સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે આ રાશિઓ રહેશે ભાગ્યશાળી, વાંચો રાશિફળ
ચંદ્રે આજે પોતાની રાશિ બદલી છે, તે હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. વધુ જાણો આજના રાશિફળમાં...
Published : September 27, 2025 at 7:28 AM IST
અમદાવાદ : આજે 27 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે એક અનોખો આધ્યાત્મિક અનુભવ રહેશે. તમે ગૂઢ અને રહસ્યમય વિજ્ઞાન શીખવામાં ખાસ રસ લેશો. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ શુભ સમય નથી. મુસાફરી દરમિયાન અણધારી મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. તેથી, તમને મુસાફરી મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. કામ પર છુપાયેલા દુશ્મનો તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. મિત્રો સાથે પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાનો આનંદ માણી શકો છો. ઉદ્યોગપતિઓની આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. આજે તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા અંગે ચર્ચાઓ પણ થઈ શકે છે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત થશે. નોકરી કરનારા સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની પણ ઉચ્ચ સંભાવના છે. ગૃહસ્થ જીવનની ખુશી મધ્યમ રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. ઘરમાં શાંતિ અને આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમારા અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. આનાથી તમને ખ્યાતિ અને નાણાકીય લાભ મળશે. ખર્ચ વધી શકે છે, પરંતુ તે બિનજરૂરી નહીં હોય. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગુસ્સો વધી શકે છે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. કામ પર, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ ચિંતા અને ભયથી ભરેલો રહેશે. શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા શક્ય છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. તમારે કામ પર વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. કોઈની સાથે મતભેદ પણ થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મતભેદ કે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા સ્વભાવથી બદનામી થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી કરતી વખતે તમને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને હતાશ અનુભવશે. તમે શારીરિક અને માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. ઘરમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા માતા-પિતા સાથે મતભેદ થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જમીન, ઘર અને વાહનો સંબંધિત કાગળકામમાં સાવચેત રહો. લાગણીઓમાં ડૂબી ન જાઓ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં ઉતાવળ ટાળો. કામ પર તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન આપો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કામ પર વિચારપૂર્વક આગળ વધો. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે પ્રેમ રહેશે. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. કામકાજમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. તમને માન અને સન્માન મળશે. કામકાજમાં તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના પ્રયત્નો સફળ થશે. સ્વાસ્થ્ય લાભ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. માનસિક તણાવને કારણે આજે તમારે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળવું જોઈએ. આજે કોઈ નવું કાર્ય ન કરો. જો તમે પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ટાળવા માંગતા હો, તો તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારે તમારી જીદ છોડી દેવાની જરૂર પડશે. નાણાકીય લાભ શક્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી તમારી પરિસ્થિતિ બદલાશે. આ સમય દરમિયાન, તમારું મન ખુશ રહેશે. તમને ઘરમાં તમારા નાના લોકો તરફથી માન મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે પરિવાર સાથે આનંદમાં દિવસ પસાર કરશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. પ્રિયજનોને મળવામાં તમે આનંદ અનુભવશો. કોઈ સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. તમને કોઈ મિત્ર અથવા પ્રિયજન તરફથી ભેટ મળશે, જે તમને ખુશી લાવશે. મુસાફરી સારી રહેશે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે દવાઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધો. તમારા પ્રયત્નો ખોટી દિશામાં જઈ શકે છે, જેના પરિણામે કામ પર અધૂરા કામ થશે. નિષ્ણાતોના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરવાથી સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આ લાભદાયી દિવસ ઘરમાં કોઈ શુભ ઘટના લાવે તેવી શક્યતા છે. આજનો દિવસ કંઈક ખરીદવા માટે શુભ છે. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાથી નાણાકીય લાભ થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન મળશે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા મતભેદોના ઉકેલ આવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલોના આશીર્વાદ મળશે. તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. તમે માનસિક રીતે હળવાશ અનુભવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું માન અને સન્માન વધશે. તમે તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. આ તમારા માટે નફાકારક સમય રહેશે. વેપારીઓ માટે નવી યોજનાઓ સફળ થશે. પ્રેમ માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક થાક અને બેચેનીનો અનુભવ કરશો. તમારા બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને ચિંતા કરશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેના વિવાદોને કારણે તમને નારાજગીનો સામનો કરવો પડશે. વિરોધીઓ પોતાનો અવાજ ઉઠાવશે, અને નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરશે. સરકાર તરફથી કેટલીક સમસ્યાઓ ઊભી થશે. તમારા દીકરા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જો શક્ય હોય તો, મોટાભાગનો સમય મૌન રહો અને ઘરે આરામ કરો.