આ રાશિના જાતકો સફળ થશે, વાંચો આજનું રાશિફળ
આજના ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલ સૂચવે છે કે બધી રાશિના જાતકોએ થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, વિગતો માટે આગળ વાંચો આજનું રાશિફળ
Published : September 25, 2025 at 7:50 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિઓનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશીથી પસાર થશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકશો. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. બપોર પછી, તમારે સંયમથી વર્તવું પડશે. નવા સંબંધ બનાવતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. ખર્ચ વધારે રહેશે. એવા લોકોથી સાવધ રહો જે તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખ અને શાંતિથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. આજે તમે પરિવારના સભ્યો સાથે કામ કરીને કંઈક ખાસ કરી શકશો. બપોર પછી, તમે મનોરંજનમાં વ્યસ્ત રહેશો. પ્રવાસનું આયોજન થશે. આજે તમે મિત્રોને મળશો. તમે બાળપણની યાદમાં પણ ખોવાઈ શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધી સાથે વાત કરશો. આજે તમારે ભાગીદારીના કામમાં સાવધાનીપૂર્વક કામ કરવાની જરૂર પડશે.
મિથુન : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા બાળકો અને જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. દલીલ અથવા ચર્ચા ટાળો. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જો કે, તમારે આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર પડશે. બિનજરૂરી ચર્ચા ટાળો. બપોરે તમને થાક લાગશે. તમારે તમારી ખાવા-પીવાની આદત પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. તમને પેટમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ નવી શરૂઆત ટાળો. તમારા પરિવાર સાથે રહો અને તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવો. સાંજનો સમય તમારા માટે સારો રહેશે.
કર્ક : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે આળસ અને ભયનો અનુભવ કરશો. તમે હતાશા અનુભવશો. તમને છાતીમાં દુખાવો અથવા અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ચર્ચા અને વિવાદ થઈ શકે છે. તમે ઊંઘી શકતા નથી. જાહેરમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. ખર્ચ વધારે થશે. પર્યટન સ્થળની મુસાફરી કરતી વખતે સાવચેત રહો. કામ પર ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને શારીરિક અને માનસિક બીમારીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારા ભાઈઓ સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે તમારી ઇચ્છા મુજબ કામ કરી શકશો. તમને કામ પર રસપ્રદ કામ પણ મળી શકે છે. તમારી વ્યવસાયિક વિસ્તરણ યોજનાને પૂર્ણ કરવા માટે તમારી મુલાકાત અથવા ટૂંકી યાત્રા થઈ શકે છે. આજે તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ તક મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. પ્રિયજનો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત થશે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે.
કન્યા : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિમાં ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે, અને તમે તમારા પરિવાર સાથે સમયનો આનંદ માણી શકશો. લોકો તમારી વાણીથી પ્રભાવિત થશે. મુસાફરી પણ શક્ય છે. તમે મીઠાઈનો આનંદ માણશો. આયાત-નિકાસનો વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ગરમાગરમ દલીલો અથવા ચર્ચા ટાળો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે તકરાર ટાળો. બપોરે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા પ્રેમીની વાતો પર પણ ધ્યાન આપો.
તુલા : 25 સપ્ટેમ્બર, 2025, ગુરુવાર, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી સર્જનાત્મક ક્ષમતા ચરમસીમાએ હશે. તમને કંઈક નવું બનાવવામાં રસ હશે. તમારી વૈચારિક દૃઢતાને કારણે તમારા બધા પ્રયાસો સફળ થશે. તમે કપડાં, ઘરેણાં, આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે તમારા જીવનસાથી અને પ્રિયજનો સાથે ખુશ ક્ષણોનો આનંદ માણશો. તમે તમારા કાર્યમાં લાભ જોશો. વ્યવસાયિકો માટે પણ દિવસ શુભ છે.
વૃશ્ચિક : 25 સપ્ટેમ્બર, 2025, ગુરુવાર, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતા તમારા મનને પરેશાન કરશે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખો. જો શક્ય હોય તો, આજે કોઈપણ શસ્ત્રક્રિયા અથવા નવી સારવાર મુલતવી રાખો. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. કોર્ટના મામલાઓમાં સાવધાની રાખો. આનંદ અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચવાની સંભાવના છે. બપોર પછી તમારું સમયપત્રક બદલાશે.
ધન : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવું યાદગાર રહેશે. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને ખુશ રાખશે. તમને પૈસા મળશે અને વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમને કામ પર તમારા કાર્ય માટે યોગ્ય પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ એક ફાયદાકારક સમય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
મકર : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા લગ્નજીવન માટે સારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે. બપોર પછી તમે મિત્રોને મળશો. કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં સાથે સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનો આનંદ માણી શકો છો. તમે સોશિયલ મીડિયા પર દૂરના સંબંધી સાથે ચેટ કરવામાં પણ વ્યસ્ત રહી શકો છો.
કુંભ : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમારા શરીરમાં તાજગીનો અભાવ તમને કામ પ્રત્યે ઉત્સાહ ગુમાવશે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. તમે મનોરંજન અથવા મુસાફરી પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે લાંબી યાત્રા પર જઈ શકો છો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. તમને બાળકની સમસ્યા અંગે ચિંતા થશે. તમારા વિરોધીઓ સાથે વધુ પડતા દલીલો અથવા ચર્ચા ટાળો.
મીન : ગુરુવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, તુલા રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારી વાણીમાં સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. છુપાયેલા દુશ્મનોથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે દિવસ સારો છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. ભાગીદારીનો વ્યવસાય ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. કોઈની સાથે દલીલ ટાળો. તમારે આજે બહાર જવાનું અને ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. પાચન સમસ્યા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ મધ્યમ છે. તમારા પરિવારના સભ્યો સાથે સુમેળ જાળવો.