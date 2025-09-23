નવરાત્રીના બીજા દિવસે આ રાશિના જાતકોને થશે આર્થિક લાભ
ચંદ્ર આજે કન્યા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, પછી તે તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 23, 2025 at 9:20 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કન્યા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. લાંબા ગાળાના રોકાણો માટે આ એક અનુકૂળ દિવસ છે. આજનો દિવસ આર્થિક અને વ્યાવસાયિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળશે. તમે તેમની સાથે આનંદપૂર્વક સમય વિતાવશો. કોઈ કાર્યક્રમ અથવા યાત્રામાં હાજરી આપવાની શક્યતા છે. દાન કાર્ય તમને આંતરિક ખુશી લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણીનો જાદુ કોઈને મોહિત કરશે અને તમને લાભ લાવશે. તમારી સૌમ્યતા તમને નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમને શુભ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા મળશે. વાંચન અને લેખનમાં તમારી રુચિ વધશે. ભલે તમારી મહેનત અપેક્ષિત પરિણામ ન આપે, પણ તમે હિંમત અને બુદ્ધિથી આગળ વધશો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. કોઈ પ્રિયજનને મળવાની શક્યતા છે. પેટની સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતી લાગણી તમને વિચલિત કરશે. તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. મહત્વપૂર્ણ પારિવારિક બાબતો પર ચર્ચા થશે. આજે મિલકત અથવા વાહન ખરીદવા અથવા વેચવા માટે સારો સમય નથી. પૂરતી ઊંઘના અભાવે તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. તમારા માટે ધીરજ રાખવાનો અને કોઈપણ ઉતાવળિયા કાર્યો ટાળવાનો સમય છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા ભાઈઓ તરફથી લાભ લાવશે. તમે મિત્રોને મળશો અને તમારા પરિવાર સાથે ખુશ રહેશો. સુંદર સ્થળની યાત્રા થવાની સંભાવના છે. આજે તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં તમને સફળતા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરશો. લાગણીઓના વર્ચસ્વને કારણે સંબંધો સુખદ રહેશે. ભાગ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની શક્યતા છે. તમને સામાજિક અને આર્થિક રીતે લાભ થશે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. દૂરના મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત ફાયદાકારક રહેશે. સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન સંતોષ લાવશે. તમે તમારા શબ્દોથી કોઈનું દિલ જીતી શકશો. તમને કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં સફળતા મળશે નહીં. વધુ પડતા વિચારો તમારી માનસિક મૂંઝવણમાં વધારો કરશે. તમને મિત્રો તરફથી મદદ મળી શકે છે. કામ પર વાતાવરણ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારા સકારાત્મક વિચારો અને વાણી આજે તમને લાભદાયી રહેશે. એક નવો સંબંધ બની શકે છે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી નફાકારક રહેવાની શક્યતા છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત કરશો. તમે ખુશી અને આનંદનો અનુભવ કરશો. નાણાકીય લાભ અને મુસાફરીની પણ ઉચ્ચ સંભાવના છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલ તણાવ ઓછો થશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. અન્ય લોકો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે. આવકની તુલનામાં ખર્ચ વધશે. બિનજરૂરી રીતે પૈસા ખર્ચવાથી તમને થોડી તકલીફ થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સંઘર્ષ અને સમસ્યા તમારી માનસિક શાંતિ છીનવી લેશે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનનું સ્મરણ શાંતિ લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ શક્ય છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળી શકે છે. સમય તમારા પક્ષમાં છે. તમને મિત્રો, સંબંધીઓ અને વડીલો તરફથી લાભ થઈ શકે છે. લોકો સાથે તમારી વાતચીત વધશે. તમને મુસાફરી કરવાની તકો મળી શકે છે. તમારું શરીર અને મન આનંદથી ભરાઈ જશે. તમારી આવકના સ્ત્રોત વધશે. અવિવાહિતોને લગ્નના પ્રસ્તાવ મળવાની શક્યતા છે. પરિણીત યુગલોમાં રોમાંસ રહેશે.
ધન : ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. આ કાર્યમાં સફળતાનો દિવસ છે. તમે નવા સાહસો શરૂ કરી શકશો. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયોને અસરકારક રીતે ગોઠવી અને વિસ્તૃત કરી શકશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારી બઢતીની ચર્ચા કરી શકે છે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં આનંદ અને સંતોષ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. ત્યારબાદ નાણાકીય લાભ થશે. જાહેર જીવનમાં માન વધશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મકતા દૂર થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો.
મકર : ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ મિશ્ર પરિણામો લાવશે. તમે તમારા વ્યવસાય અને કાર્યમાં નવા વિચારો અમલમાં મૂકશો. તમે સાહિત્યમાં રસ લેશો. તમને માનસિક બીમારીનો પણ અનુભવ થઈ શકે છે. તમને શારીરિક ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈપણ ચર્ચા કે વિવાદ ટાળો. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. તમને લોકો તરફથી સહયોગ મળશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે નકારાત્મક વિચારો ટાળવા જોઈએ. વધુ પડતું વિચારવાથી તમને તકલીફ થશે. વધુ પડતું કામ માનસિક થાક લાવશે. વધુ પડતો ગુસ્સો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. નિયમો વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. ધ્યાન અને આધ્યાત્મિકતા તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે.
મીન : ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને વિકાસ માટે ઘણી તકો મળશે. ભાગીદારીના કામ માટે આ સારો સમય છે. આજે નાણાકીય લાભ તમને રોકાણોનું આયોજન કરવામાં સક્ષમ બનાવશે. કલાકારો અને લેખકો કેટલાક સારા કાર્યો કરી શકશે. તેમને વરિષ્ઠ વ્યક્તિ તરફથી માન મળી શકે છે. નવા કપડાં અને વાહન ખરીદવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.