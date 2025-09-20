શનિવારે તમારી રાશિ શું કહે છે? વાંચો આજનું રાશિફળ
આ રાશિના લોકોએ આજે થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, કોઈપણ કાર્ય ખૂબ જ સાવધાની સાથે કરો.
Published : September 20, 2025 at 8:16 AM IST
અમદાવાદ : આજે 20 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર છે. તમે શારીરિક અને માનસિક થાકનો અનુભવ કરશો. તમારી સખત મહેનત છતાં, તમે ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહીં. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. વ્યસ્ત કાર્યભારને કારણે, તમે કૌટુંબિક સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપી શકશો નહીં. નકારાત્મક વિચારો, શબ્દો અથવા ઘટના ટાળો. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે કોઈપણ બહાર ફરવા જવાનું મુલતવી રાખો. તમને સરકારી કામમાં સફળતા મળશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે મજબૂત મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કામ કરી શકશો. તમને આ કાર્યમાંથી અપેક્ષિત પરિણામ પણ મળશે. તમને તમારા પિતા કે માતા તરફથી ફાયદાકારક સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં રસ રહેશે. સરકારી ક્ષેત્રમાં લાભ થશે. તમે નાણાકીય વ્યવહારમાં સફળ થશો. બાળકો માટે ખર્ચ થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે. તમને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ મળશે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત તાજગી સાથે થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. જોકે, સતત બદલાતા વિચાર તમને નિર્ણય લેવામાં અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી શકશો. મિત્રો, સંબંધીઓ અને પડોશી સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. નસીબ પણ તમારા પક્ષમાં રહેશે, જેનાથી નાણાકીય લાભ થશે. આજે કામ પર તમારા સહકાર્યકરો તરફથી તમને સહયોગ મળશે. તમે ખરીદી કરવા જઈ શકો છો.
કર્ક : ચંદ્ર તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. કોઈ અજાણ્યો ભય આજે તમને પરેશાન કરી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા અભિમાનથી કોઈને દુઃખ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. ખર્ચ વધી શકે છે. અસંતોષ પ્રબળ રહેશે. તમારે કોઈપણ ખોટા કામ કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયિકોનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણાયકતામાં વધારો તમને યોગ્ય દિશામાં આગળ વધવામાં સક્ષમ બનાવશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને વડીલોનો ટેકો અને તેમના વિશેષ આશીર્વાદ મળશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. ગુસ્સાને તમારા કામને બગાડવા ન દેવાનું ધ્યાન રાખો. વૈવાહિક જીવન સારું રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં થોડો સુધારો થશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે પરેશાન રહેશો. તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. ગુસ્સો અને અહંકાર મતભેદ તરફ દોરી શકે છે. અચાનક મોટા ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમના ગૌણ અધિકારીઓ પાસેથી કામ કરાવવામાં મુશ્કેલી પડશે. આજે કોર્ટ સંબંધિત તમામ બાબતો ટાળો. કોઈપણ મુસાફરી દરમિયાન તમારે ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ.
તુલા : તમારા માટે ચંદ્ર અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમારું લગ્નજીવન સુખી અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે, અને તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. પ્રમોશન શક્ય છે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ખુશ ક્ષણો વિતાવી શકશો. મુસાફરી આનંદદાયક રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. આજે નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. લગ્નજીવન સારું રહેશે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ખુશ દિવસ વિતાવશો.
વૃશ્ચિક : તમારા માટે ચંદ્ર દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સંતોષ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ અને વડીલો તરફથી આશીર્વાદ મળશે. તમે સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા બાળકોની પ્રગતિ સંતોષ અને આનંદ લાવશે. તમને લોન પણ પાછી મળી શકે છે.
ધન : તમારા માટે ચંદ્ર નવમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નવું પગલું તમને જોખમમાં મૂકી શકે છે, તેથી તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. આજે તમે કોઈ પણ બાબતમાં ઉત્સાહી નહીં થાઓ. ચિંતા અને ભય તમારા મન અને શરીરમાં વ્યાપી જશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. કામ પર ઉચ્ચ અધિકારી સાથે વિવાદ નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. વિરોધીઓથી દૂર રહો અને કામ ચાલુ રાખો. આજે ફક્ત તમારા પોતાના વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. સામાજિકતા ટાળો.
મકર : તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું જોઈએ. બિનજરૂરી ખર્ચ થઈ શકે છે અથવા બીમારી પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે મતભેદ શક્ય છે. તમારે તમારા આક્રમક સ્વભાવને નિયંત્રિત કરવાની જરૂર પડશે. તમે સામાજિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી શકશો. તમારી વહીવટી કુશળતા તમને ઓફિસમાં બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ મુસાફરી અને આનંદમાં વિતાવશો. તમને પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જમવાની તક મળશે. તમે સારા કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન મેળવી શકો છો. વ્યવસાયિક ભાગીદારીમાં સારો સંકલન રહેશે. તમને માન-સન્માન મળશે. મજબૂત આત્મવિશ્વાસ તમને તમારા પ્રયત્નમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે.
મીન : ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા દૈનિક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઘરનું વાતાવરણ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમારે તમારા ગુસ્સાને કાબુમાં રાખવાની જરૂર પડશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવશો. તમારા સાથીદારોની મદદ તમારા કામને સરળ બનાવશે. તમારા માતૃત્વ તરફથી પણ લાભની અપેક્ષા છે. આજે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે.