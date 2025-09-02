અમદાવાદ : આજે 2 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ નવમા ઘરમાં રહેશે. જો તમે તમારા ગુસ્સાને શાંત નહીં રાખો, તો કોઈની સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા રહેશે. તમે શારીરિક રીતે થાક અનુભવશો. માનસિક બીમારીને કારણે, તમારું કોઈ કામ કરવાનું મન નહીં થાય. તમે કોઈપણ ધાર્મિક કે શુભ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકશો. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળે જઈ શકો છો. નોકરી અને પરિવારમાં લોકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. નકારાત્મક વિચારો રાખીને તમે પોતાને નુકસાન પહોંચાડશો.
વૃષભ : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે, કામ ઝડપથી પૂર્ણ થશે નહીં. તમે તમારા મનમાં નિરાશા અનુભવશો. કામનો ભાર માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. મુસાફરીમાં અવરોધો આવી શકે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય નથી. તમારા ખાવા-પીવાનું ધ્યાન રાખો. માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે તમે યોગ અને ધ્યાનનો આશરો લઈ શકો છો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. જોકે, સાંજ પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે.
મિથુન : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે આરામ, ખુશી અને ઉર્જા સાથે દિવસની શરૂઆત કરશો. તમે મહેમાનો અને મિત્રો સાથે પિકનિક અને સમૂહ ભોજનનું આયોજન કરશો. નવા કપડાં, ઘરેણાં અને વાહનો ખરીદવાની શક્યતા છે. મનમાં આનંદ રહેશે. તમે નવા લોકો પ્રત્યે આકર્ષણનો અનુભવ કરશો. તમને જાહેર જીવનમાં માન-સન્માન મળશે અને લોકપ્રિયતા મળશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીથી તમને લાભ થશે. તમને વૈવાહિક સુખ મળશે.
કર્ક : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ખુશી અને સફળતા મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ઘરે ખુશી અને શાંતિથી દિવસ પસાર કરશો. કામ કરતા લોકોને ફાયદો થશે. તમે વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કામ પર તમને ખ્યાતિ મળશે. સ્ત્રી મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમે તમારા ગૌણ અધિકારીઓ અને સાથીદારોનો સહયોગ મેળવી શકશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને વરિષ્ઠ લોકોનું માર્ગદર્શન મળશે.
સિંહ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ રહેશો. તમારી સર્જનાત્મકતા એક નવું સ્વરૂપ આપી શકશે. પ્રિયજન સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને તમારા બાળકની પ્રગતિના સમાચાર મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ખૂબ જ સારો કહી શકાય. તમને કોઈ પવિત્ર કાર્યમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. આધ્યાત્મિકતામાં રસ વધશે. સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
કન્યા : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે સમય અનુકૂળ નથી. તમે ઘણી બાબતોને લઈને ચિંતિત રહેશો, જેના કારણે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહી શકો છો. કોઈપણ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારો. પૈસા ખર્ચ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સફળતા માટે, તમારે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું પણ સન્માન કરવું પડશે.
તુલા : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ છે. ભાગ્ય અને નાણાકીય લાભમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમારે કૌટુંબિક અથવા વ્યવસાયિક કાર્ય માટે બહાર જવું પડશે. ધાર્મિક યાત્રા સફળતાપૂર્વક યોજાશે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો મૈત્રીપૂર્ણ રહેશે. આજે તમે શરીર અને મનથી સ્વસ્થ અનુભવશો. તમે તમારા નિર્ધારિત કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક રહેશે.
વૃશ્ચિક : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ બીજા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં વિવાદના વાતાવરણથી બચવા માટે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. આજે તમારું વર્તન કોઈના મનને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. તમારા વર્તનને પણ સંયમિત રાખો. વૈચારિક નકારાત્મકતાથી દૂર રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. મન અપરાધભાવથી ભરેલું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારા પ્રિયજન સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય.
ધન : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. તમે કોઈપણ જૂની ચિંતાથી મુક્ત રહેશો. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે સફળ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકો પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં હશે. કોઈ ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા થશે. પ્રિયજનો અને મિત્રોને મળીને તમે આનંદનો અનુભવ કરશો. પારિવારિક સંબંધો ગાઢ બનશે. તમારું માન વધશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો.
મકર : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવચેત રહેવું પડશે. આજે વ્યવસાયિક કાર્યમાં કોઈની દખલગીરી વધશે. ખર્ચ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્તતા રહેશે અને ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતા રહેશે. પુત્ર અને સંબંધીઓ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. આજે તમને સખત મહેનત કરીને જ સફળતા મળશે. તમે માનસિક ચિંતા અનુભવશો. અકસ્માતનો ભય છે, તેથી કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવો.
કુંભ : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને દરેક કાર્યમાં નફો મળવાની શક્યતા રહેશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. વ્યવસાયમાં ખાસ લાભ થશે. તમને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ લાભ મળી શકે છે. બાળકો સાથે વાતચીત સારી રહેશે. આવક વધશે. યાત્રાનું આયોજન થશે. તમે કાર્યસ્થળ પર અધૂરા કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. આજે તમે રોકાણ સંબંધિત કોઈ મોટી યોજના બનાવી શકો છો.
મીન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિએ તમારા માટે લાભદાયી રહેશે. કાર્યમાં તમારી સફળતાને કારણે અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. વેપારીઓને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં પણ વૃદ્ધિ થશે. તમને પિતા તરફથી લાભ મળશે. પરિવારમાં વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આજે તમે મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમને ખુશ કરશે.
