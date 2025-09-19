આ રાશિના જાતકોને સારા સમાચાર મળશે, અને લાભ થશે
મેષ રાશિના જાતકોએ આખો દિવસ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે, તેમના માટે વિવાદોથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક રહેશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 19, 2025 at 7:15 AM IST
અમદાવાદ : આજે 19 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના વાદવિવાદ તમારા મનને ચિંતાથી ભરી દેશે. છાતીમાં દુખાવો અથવા અન્ય શારીરિક અસ્વસ્થતા નબળાઈનું કારણ બનશે. બિનજરૂરી નાણાકીય ખર્ચ ટાળો. આજે વ્યવસાય અને રોજગારમાં સાવધાની રાખો. તમે કામ પર તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. જો તમારી પાસે કોઈ મુસાફરીની યોજના છે, તો આજે તેને મુલતવી રાખવી સમજદારીભર્યું રહેશે. કોઈપણ વિવાદાસ્પદ ચર્ચા ટાળો. આજે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે જે કંઈ કરો છો તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાથી તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રશંસા મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. તમને સામાજિક માન મળશે. બપોર પછી, સંઘર્ષ થવાની સંભાવના રહેશે. તમારી ઉર્જા ઓછી થશે. આ સમય દરમિયાન, પરિવારના સભ્યો સાથે પણ દલીલો ટાળો. આળસ પ્રબળ રહેશે. વિવાદો બદનક્ષી તરફ દોરી શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. મોટાભાગે મૌન રહો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ બાબતમાં નકારાત્મક વિચારો ટાળો. તમે અસંતુષ્ટ અનુભવી શકો છો. પરિવારમાં વિવાદ થઈ શકે છે. તમે શારીરિક રીતે પણ અસ્વસ્થ રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને ભણવાનું મન થશે નહીં. બપોર પછી તમે ખુશ રહેશો. જોકે, આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજયી થશો. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. આજે આનંદપ્રદ સફરની પણ શક્યતા છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે લાગણીઓમાં ડૂબી જવાનું ટાળો. ટૂંકી મુસાફરી થવાની શક્યતા છે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમારું મન ખુશ રહેશે. કામના અભાવે બપોર પછી તમે ચીડિયા રહેશો. આજે કોઈપણ ખોટા કામમાં વ્યસ્ત રહેવાનું ટાળો. ઘણા પૈસા ખર્ચ થશે. તમારા માતા-પિતા સાથે દલીલ ટાળો. આજે તમે પરિવારના સભ્યોને પૂરતો સમય આપી શકશો નહીં.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં હશે. આજે તમે નિર્ણય લેવાની સ્થિતિમાં નહીં હોવ. કૌટુંબિક બાબતમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે તમારે વડીલોની મદદની જરૂર પડી શકે છે. સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બપોરે મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદ લાવશે. તમને કામ પર નવું લક્ષ્ય પણ મળી શકે છે. વ્યવસાય અને વેપાર માટે આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં નફાકારકતા રહેશે. તમારા સહકાર્યકરો તરફથી તમને સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. મુસાફરી અથવા પર્યટન શક્ય છે. બપોર પછી તમે મૂંઝવણ અનુભવશો. આ સમય દરમિયાન તમારું કામ ધીમું પડશે. સંબંધીઓ સાથે ભેદભાવ પણ થઈ શકે છે. ગુસ્સામાં કોઈની સાથે દલીલ થવાની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ઉપર-નીચે રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે પારિવારિક વાતાવરણ સારુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સારો વ્યવહાર તમારા સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં પણ ફેરફાર કરશો, જે તમારા જીવનમાં તાજગી લાવશે. તમને વ્યવસાયિક ભાગીદારો તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. તમે સારી રોકાણ યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમે તમારા બાળકો તરફથી માનસિક શાંતિ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ ફળનો છે. તમને વિદેશમાં પ્રિયજનો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ધાર્મિક યાત્રા થવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ પણ શક્ય છે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થવાની શક્યતા છે. તમારા બધા કાર્ય સફળ અને પૂર્ણ થશે. આજે તમને તમારી માતા તરફથી વિશેષ આશીર્વાદ મળી શકે છે. તમને માન અને સન્માન મળશે. તમારું પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. તમે નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો અનુભવ કરશો. બપોર પછી, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદદાયક સમય પસાર કરશો. મુસાફરી પણ શક્ય છે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે પરિવાર સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. સવારે તમારું મન ખુશ રહેશે, પરંતુ બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. વધુ પડતો ખર્ચ નાણાકીય મુશ્કેલી તરફ દોરી જશે. સરકારી કામમાં અવરોધ આવશે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ રહેશે. ધીમે વાહન ચલાવો. સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે, તેથી તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સુખ અને શાંતિનો રહેશે. પારિવારિક જીવન પણ આનંદથી ભરેલું રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે વાહનનો આનંદ માણશો અને સાથે સાથે આનંદ પણ મેળવશો. વ્યવસાયમાં તમને ફાયદો થશે. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં પર પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે. કામ પર પણ તમને લાભનો અનુભવ થશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ તરફ આકર્ષિત થશો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું મુલતવી રાખો. બપોર પછી તમારી સ્થિતિમાં અચાનક સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. વ્યવસાયમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર કાબુ મેળવી શકશો. નાણાકીય રોકાણોમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. આજે તમારા બધા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવાથી ખુશી મળી શકે છે.