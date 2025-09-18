કન્યા રાશિ માટે શુભ દિવસ, વાંચો અન્ય રાશિઓ માટે આજનું રાશિફળ
આજે 18 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારે તમને તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશી અને સંતોષ મળશે, આખો દિવસ આનંદમાં પસાર થશે.
અમદાવાદ : આજે 18 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ માનસિક ચિંતાથી ભરેલો રહેશે. તમે ભાવનાઓથી ભરાઈ શકો છો. કામ પર તમને ઘર જેવું લાગશે નહીં. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ન હોવાને કારણે તમે અપરાધભાવ પણ અનુભવી શકો છો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજે સ્થાવર મિલકત સંબંધિત ચર્ચા ટાળો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ મધ્યમ સમય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથીના શબ્દોથી નારાજ થઈ શકો છો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિના જાતકોના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે શરીર અને મનમાં હળવાશ અનુભવશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમારું મન પણ સંવેદનશીલતાથી ભરેલું રહેશે. આજે, તમે કંઈક સકારાત્મક પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારી કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે નવા લોકોને મળી શકો છો. તમને કૌટુંબિક બાબતોમાં રસ રહેશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે નાણાકીય પ્રગતિ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે સારો સમય છે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં હશે. આજે તમને કામમાં સફળતા મળશે, પરંતુ તેમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખો. તમારી નાણાકીય યોજનામાં કેટલીક અવરોધો આવશે, પરંતુ પછીથી બધું સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને કામ પર સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવન માટે દિવસ સારો છે. અપરિણીત યુગલોની સગાઈ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, દિવસ મધ્યમ છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે લાગણીઓના પ્રવાહમાં ડૂબી જશો. પરિવાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ તમારા ભાગીદાર હશે. તમને કોઈ તરફથી ભેટ મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ખોરાક ખાવા અને બહાર ફરવા જવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને કોઈ શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમારી યાત્રા સુખદ રહેશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. તમારા લગ્નજીવનમાં નિકટતાનો અનુભવ થશે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. વધુ પડતી ચિંતાને કારણે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. ખોટા દલીલો અને દલીલો મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. કોર્ટ કેસોમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખવો મહત્વપૂર્ણ છે. ખર્ચ આવક કરતાં વધુ થશે. ગેરસમજ ન સર્જાય તેનું ધ્યાન રાખો. આજે કામમાં તમારા કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ લાભનો છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની સાથે આવકમાં પણ વધારો થશે. નોકરીયાત લોકોને લાભની તક મળશે. તમે તમારા લગ્નજીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને તમારી પત્ની, પુત્ર અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમે મિત્રો સાથે ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. મિત્રો ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આવક વધવાની શક્યતા છે. તમને તમારી માતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. તમે ઘર સજાવટનું કામ કરશો. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. કામ પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. જોકે, નવા સંબંધો માટે વધુ પડતો ઉત્સાહી રહેવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે બધી બાબતોમાં નકારાત્મક પાસાનો અનુભવ કરશો. થાક અને આળસ ઉર્જાનો અભાવ પેદા કરશે. તમે કોઈ બાબતની ચિંતા કરી શકો છો. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે દલીલ ટાળો. વિદેશ પ્રવાસ કરવા માંગતા લોકો આજે તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરી શકે છે. તમને વિદેશમાં રહેતા નજીકના સંબંધી તરફથી સમાચાર મળશે. બાળકો અંગે ચિંતા રહેશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમને શરદી, ખાંસી અથવા પેટની સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. કોઈપણ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા માટે આ સારો દિવસ નથી. તમે ચિંતા અને બેચેની અનુભવી શકો છો. અચાનક સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. તમારા ખર્ચમાં વધારો થશે. તમે જે કહો છો તેનું ધ્યાન રાખો. કામ પર વધુ પડતું કામ તમને ચીડિયા બનાવી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે થોડા ભાવુક રહેશો. તેમ છતાં, તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે તમારો દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. તમે શરીર અને મનથી તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. દલાલી, વ્યાજ અને કમિશનથી તમારી આવક વધશે. ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. જાહેર જીવનમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. મુસાફરી શક્ય છે. કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે કરેલું કાર્ય તમને ખ્યાતિ, માન્યતા અને સફળતા અપાવશે. કૌટુંબિક સંવાદિતા પ્રબળ રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ આજે નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવામાં પણ સફળ થશે. તેઓ પોતાના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના પર કામ કરી શકશે. નોકરો અને માતૃત્વ સંબંધી તરફથી લાભ થશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. વિરોધીઓનો પરાજય થશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી કલ્પના શક્તિમાં ઘણો વધારો થશે. તમે સાહિત્ય સર્જન કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો દિવસ છે. તમે પ્રેમથી ભરપૂર રહેશો. તમને પેટની સમસ્યાઓ અને માનસિક બીમારીનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમારે શાંત મન જાળવવાની જરૂર પડશે. પ્રેમીઓ માટે પણ આ સારો સમય છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના મતભેદ ઉકેલાઈ શકે છે. આજે તમે કંઈક નવું કરવા વિશે વિચારી શકો છો.