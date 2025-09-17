આ રાશિઓ પર ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ થશે, વાંચો રાશિફળ
આજનો દિવસ વિઘ્નહર્તાને સમર્પિત છે, આ દિવસે પ્રથમ પૂજનીય વિનાયકની પૂજા કરવી જોઈએ. વાંચો આજનું રાશિફળ
Published : September 17, 2025 at 7:15 AM IST
અમદાવાદ : આજે 17 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ભાવુક રહેશો. તમારું મન કોઈ બાબતથી દુઃખી થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. મિલકત સંબંધિત કોઈપણ કાર્ય કરવા માટે આજનો દિવસ અનુકૂળ નથી. લોકો સાથે વાતચીતમાં તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. આજે કોઈ બાબતના તણાવને કારણે તમારું મન કામ કરી શકશે નહીં. સ્વાસ્થ્ય સુખ સરેરાશ રહેશે.
વૃષભ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી ચિંતા ઓછી થશે અને ઉત્સાહ વધશે. મન ખુશ રહેશે. આજે તમે વધુ સંવેદનશીલતા અને ભાવનાત્મકતાનો અનુભવ કરશો. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધ સારા રહેશે. સાહિત્યમાં તમારી રુચિ વધશે. આજે તમને રસપ્રદ ભોજન મળી શકે છે. પરિવારના સભ્યો, ખાસ કરીને માતા સાથે સંકલન, ઘરમાં સારું રહેશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળો. નાણાકીય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપશો.
મિથુન : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ બીજા ભાવમાં રહેશે. નિર્ધારિત કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી તમે ખુશ અનુભવી શકશો. તમે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. તમે મુશ્કેલ કાર્ય પણ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં સાથીદારો સાથે વાતચીત થશે. તમને તેમની મદદ મળતી રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળીને તમને ખુશી મળશે. તમારા પરિવારમાં પણ ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈપણ નવા કાર્યની શરૂઆતની રાહ જુઓ.
કર્ક : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પહેલા ઘરમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદમાં વિતાવી શકશો. તેમની પાસેથી મળેલી ભેટથી તમે ખુશ થશો. ફરવાની સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળવાની પણ શક્યતા છે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે શરીર અને મનમાં ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્યપદ્ધતિની પ્રશંસા થઈ શકે છે.
સિંહ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બારમા ઘરમાં રહેશે. આજે કાનૂની બાબતોમાં ન પડવું તમારા હિતમાં છે. તમે માનસિક ચિંતા અને બેચેની અનુભવશો. શરીર પણ અસ્વસ્થ રહેશે. આ કારણે આજે તમારું મન કાર્યસ્થળ પર કામ કરી શકશે નહીં. જો વાણી પર નિયંત્રણ નહીં હોય, તો કોઈની સાથે અણબનાવ કે સંઘર્ષ થઈ શકે છે. પ્રેમનું પ્રમાણ વધુ રહેશે. કોઈની સાથે ગેરસમજને કારણે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમે તમારા પ્રિયજનને મળી શકો છો.
કન્યા : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે ઘણા ક્ષેત્રોમાં માન અને સન્માન મેળવી શકશો. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી લાભ થશે. મિત્રો અને વડીલોના કારણે તમારો સમય ખુશીથી પસાર થશે. તમે પ્રવાસ પર જવાનું વિચારી શકો છો. તમને તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી પણ ખુશી મળશે. તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં સફળતા તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા પ્રિયજનોને મળી શકશો. તમને વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ મળી શકે છે.
તુલા : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે ઘર અને ઓફિસમાં સારા વાતાવરણને કારણે તમે ખુશ રહેશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નોકરી કરતા લોકો ઉચ્ચ પદ મેળવી શકશે. અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ પણ પોતાના વ્યવસાયને વધારવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરશે. તમારા પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ મળી શકે છે. તમે સરકારી કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે શરીરમાં સુસ્તીને કારણે ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. આ તમારા કામ પર પણ અસર કરશે. તમારા માટે સમસ્યા વધશે. અધિકારીઓ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે નહીં. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. સ્પર્ધકોનો ડર રહેશે. બાળકો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવા માટે સારો નથી. આજે પ્રેમ જીવનમાં પણ નકારાત્મકતા રહેશે. શાંતિ અને ધૈર્ય સાથે આ દિવસ પસાર કરવો વધુ સારું છે.
ધન : તમારા માટે ચંદ્ર આઠમા ભાવમાં રહેશે. કોઈ ખરાબ ઘટના, બીમારી અથવા આક્રમક સ્વભાવને કારણે તમે માનસિક બીમારીનો અનુભવ કરશો. તમને તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમારે કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. નવા સંબંધને કારણે તમારી મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં આગળ વધવાની ઉતાવળ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આજે કોઈ બિનજરૂરી જગ્યાએ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારો કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે.
મકર : તમારા માટે ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે રોજિંદા કામકાજને બાજુ પર રાખીને મનોરંજન અને લોકોને મળવામાં સમય પસાર કરશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને મુસાફરીથી તમે ખુશ થશો. તમને નાણાકીય લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરી શકશો. ભાગીદારીથી પણ તમને ફાયદો થશે. આવકના વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી નાણાકીય પ્રવાહ આવશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમને કાર્યમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. જોકે, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
કુંભ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા મેળવવા માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. અધિકારીઓ તમારી પ્રશંસા કરશે. પરિવારમાં શાંતિ અને સુમેળ રહેશે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં તાજગી અનુભવશો. નોકરી અને કાર્યમાં તમને સાથીદારો તરફથી મદદ મળતી રહેશે. માતૃત્વ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. બીમાર વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમારા પ્રિયજન સાથેના સંબંધો ખૂબ સારા રહેશે.
મીન : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારી સર્જનાત્મકતામાં વધારો થવાને કારણે, તમે કલા અને સાહિત્યમાં રસ લેશો. તમે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રહેશો. પ્રિયજનો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે ખૂબ જ મજાના મૂડમાં રહેશો. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. તમે કાર્યસ્થળ પર પણ સકારાત્મક રહેશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. અભ્યાસમાં સારા પરિણામ મળશે. તમને તમારા મન અને વાણીને નિયંત્રણમાં રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા પ્રિયજનને મળવાથી તમારો ઉત્સાહ વધશે.