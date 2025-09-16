આ રાશિઓ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો, આર્થિક લાભ થશે
અઠવાડિયાનો બીજો દિવસ મિથુન અને સિંહ રાશિના લોકો માટે સારો છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 16, 2025 at 7:23 AM IST
અમદાવાદ : આજે 16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત છે. આજે તમને નવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળશે. તમે નવું કાર્ય પણ શરૂ કરી શકશો. આજે તમારા વિચારો ઝડપથી બદલાશે. આનાથી કોઈ પ્રકારની મૂંઝવણ થઈ શકે છે. આજે તમારે નોકરી અને વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોના કઠોર વર્તનનો સામનો કરવો પડશે. તમે ચોક્કસ કાર્ય માટે વધુ પ્રયાસ કરશો. મુસાફરીની શક્યતા છે. મહિલાઓને આજે તેમની વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. મૂંઝવણભરી માનસિકતાને કારણે મહત્વપૂર્ણ તક ગુમાવી શકાય છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ અનુકૂળ નથી. આજે તમારે કાર્યસ્થળ પર જ તમારું કામ કરવું જોઈએ. બીજાના કામમાં બિનજરૂરી દખલગીરી તમારી બદનામીનું કારણ બની શકે છે. હઠીલા સ્વભાવને કારણે કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બપોર પછી, તમે મીઠા શબ્દોથી કોઈને પણ આકર્ષિત કરી શકશો. તમારા પરિવારમાં શાંતિ રહેશે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ઉત્સાહિત અને તાજગી અનુભવી શકશો. સારા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવાની શક્યતા છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાશો. તમે સંબંધીઓ સાથે ખુશીથી તમારો દિવસ પસાર કરશો. તમે લગ્ન જીવનમાં સંતોષ અને શાંતિ મેળવી શકશો. નાણાકીય લાભ અને યોજનાઓ પૂર્ણ કરવા માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે. તમારે ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને નવું લક્ષ્ય પણ મળી શકે છે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે માનસિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. તમે એક પણ નિર્ણય પર પહોંચી શકશો નહીં. મૂંઝવણને કારણે મન ક્યાંય ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. આનાથી તમારા કામ પર અસર પડશે. સંબંધીઓ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. કૌટુંબિક કામમાં પૈસા ખર્ચ થશે. આજે ઝઘડાથી દૂર રહો. જો કોઈની સાથે વિવાદ થાય છે, તો તરત જ તેની માફી માંગશો, નહીં તો ભવિષ્યમાં તમને તેની સાથે સમસ્યા થઈ શકે છે. વિચાર્યા વગર કામ કરવાથી નુકસાન થશે. સ્વાસ્થ્ય અને પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારે માનસિક રીતે મજબૂત રહેવું પડશે, નહીં તો તમે તમારા માર્ગમાં આવતી તક ગુમાવી શકો છો. મિત્રોને મળીને તમે લાભ મેળવી શકશો. તમે તમારા વડીલોના આશીર્વાદ મેળવી શકશો. ઘરમાં શુભ કાર્યક્રમોનું આયોજન થશે. તમે વ્યવસાયમાં સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકોની આવક વધશે. મુસાફરીની પણ શક્યતા છે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કામ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં સફળતા મેળવવા માટે તમારે આજે વધુ મહેનત કરવી પડશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં થશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે બનાવેલી યોજના સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. પિતા સાથે નિકટતા વધશે. માન-સન્માન વધશે. તમને સરકારી કાર્યમાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. પૈસા કે વ્યવસાયની વસૂલાત માટે મુસાફરી કરવાની શક્યતા છે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં તમને સફળતા મળશે. તમને વિદેશમાં રહેતા તમારા પ્રિયજનોના સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડશે. તમે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. લાંબા અંતર અથવા ધાર્મિક સ્થળની યાત્રા થશે. વિદેશ સંબંધિત કામ સરળ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું કામ મળી શકે છે. જોકે, નોકરી કરતા લોકોને આજે અધિકારીઓ અને સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે નહીં. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમે બાળકો અને સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરશો. તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ. વિરોધીઓ સાથે ગંભીર ચર્ચા ન કરો. બિનજરૂરી કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા સ્વભાવ અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે બિનજરૂરી વિવાદ થઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. તમારા ખાવા-પીવાનું ધ્યાન રાખો કારણ કે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થવાની શક્યતા છે. બહાર ખાવા-પીવામાં બેદરકારી ન રાખો. અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. ધાર્મિક કાર્ય અથવા સાધના માટે સમય સારો છે. તમે વિચારો અને ચિંતનથી મનને શાંત કરી શકશો. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મધ્યમ ફળદાયી રહેશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ ખુશી અને આનંદથી પસાર થવાનો છે. આજે તમે મનોરંજનની દુનિયામાં વ્યસ્ત રહેશો. પાર્ટી, પિકનિક, મુસાફરી, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને ખરીદી આજના દિવસનો ભાગ બની શકે છે. જોકે, તમારે બહાર જતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાન્સ રહેશે. લેખન કાર્ય માટે દિવસ સારો છે. તમારા વિચારો બૌદ્ધિક અને તાર્કિક રહેશે. ભાગીદારીથી લાભ થશે. તમને માન અને ખ્યાતિ મળશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં તમને સફળતા મળશે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારા વ્યવસાય માટે દિવસ સારો છે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે કેટલાક ખાસ પ્રયાસો કરશો. પૈસાના વ્યવહારમાં સરળતા રહેશે. જોકે, તમારે કોઈને પૈસા ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. જરૂરી કારણોસર પૈસા ખર્ચ થશે. નોકરીમાં તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. વિદેશ વેપારમાં વધારો થશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી માટે સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. ખૂબ ઉતાવળમાં કામ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. મહિલાઓએ પોતાની વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. યાત્રા મુલતવી રાખવી તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. બપોર પછી તમે સર્જનાત્મક કાર્યમાં રસ રાખશો. તમને બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાની તક મળી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થવાની સંભાવના છે. તમે પેટ સંબંધિત રોગોથી પીડાઈ શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળો.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. અપ્રિય ઘટનાઓને કારણે આજનો દિવસ ઉત્સાહજનક રહેશે નહીં. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થશે. તમે માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારું મન કોઈ બાબતમાં પરેશાન રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આને કારણે અનિદ્રા તમને પરેશાન કરી શકે છે. સ્ત્રીઓ સાથે વાત કરતી વખતે સાવચેત રહો. પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકો કોઈ બાબતમાં ચિંતિત રહેશે. કાયમી મિલકત અને વાહન વગેરે સાથે કામ કરતી વખતે સાવચેત રહો.