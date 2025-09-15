આ રાશિઓને ભોળાનાથના આશીર્વાદ મળશે, કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે
સપ્તાહનો પહેલો દિવસ ઘણી રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે, વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 15, 2025 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ : આજે 15 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે નવું કાર્ય સરળતાથી શરૂ કરી શકશો, પરંતુ તમારા વિચારોમાં સ્પષ્ટતાના અભાવે મૂંઝવણ થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકને હરાવવાનું મુશ્કેલ બનશે. સારી અને નફાકારક યાત્રાની શક્યતા છે. મિત્રો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે અને તેમને ફાયદો થશે. આજે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ, આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મન મૂંઝવણમાં હોવાને કારણે, તમે કોઈ નક્કર નિર્ણય પર પહોંચી શકશો નહીં. તમે મળેલી તક ગુમાવશો. તમારી જીદને કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. કલાકાર, લેખક અને સાહિત્યકારો પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી શકશે. તમારી વાણી તમારા કાર્યને આગળ વધારશે અને તમે તેનાથી પ્રભાવિત થશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ સારો છે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆતમાં, મન ખુશ અને સ્થિર રહેશે. આજે તમે મિત્રો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે ભોજનનો આનંદ માણી શકો છો. તમે સુંદર કપડાં પહેરશો. આજે તમે નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. આજનો દિવસ તમારા માટે નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી નફાકારક છે. તમારા વધુ પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. આજે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો, નહીં તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ અથવા મિત્ર તરફથી ભેટ મેળવીને ખુશ થશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મનમાં કોઈ બાબતને લઈને મૂંઝવણ રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. વ્યવસાય કે કાર્યસ્થળમાં પણ કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક વાત કરવી પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. પારિવારિક કામમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. જો તમારી કોઈ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ હોય, તો આજે જ તેને દૂર કરો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બદનામી અને નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સંબંધો માટે ફાયદાકારક છે. મિત્રો તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. કોઈ સુંદર સ્થળની મુલાકાત લેવાની શક્યતા છે. જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થશે. જોકે, આજે તમે કાર્યસ્થળ પર મૂંઝવણની સ્થિતિમાં રહેશો. તમારે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય મુલતવી રાખવા જોઈએ. તમે મોટાભાગે કેટલાક વિચારોમાં ખોવાયેલા રહી શકો છો. વ્યવસાયમાં વધુ નફાનો લોભ નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે નવું કાર્ય સારી રીતે શરૂ કરી શકશો. વ્યવસાય અને નોકરી કરતા લોકો માટે પણ સમય ખૂબ જ સારો છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં લાભ અને નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. પિતા તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા પ્રિયજનની વાતને પણ મહત્વ આપશો. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ સમય વિતાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ સમય ફાયદાકારક છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્યમાં સક્રિય રહેશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે દિવસ સારો છે. તમે લાંબી યાત્રા પર અથવા ધાર્મિક સ્થળ પર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમને નોકરીમાં નફો મેળવવાની તક મળશે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અથવા પ્રિયજનોના સમાચાર મળશે. જોકે, વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં તમને સાથીદારો તરફથી ઓછો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્યની બાબતોમાં સાવચેત રહો. વિરોધીઓ સાથે કોઈ ચર્ચામાં ન પડો. તમારા જીવનસાથીની વાતને પણ મહત્વ આપો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિ અને કાળજીપૂર્વક પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવા કાર્યમાં નિષ્ફળતાની શક્યતા છે, તેથી કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. આજે કાર્યસ્થળ પર તમને કામનો બોજ લાગશે. આ સમય દરમિયાન તમારે ધીરજથી કામ કરવું જોઈએ. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો જોઈએ. નિયમો વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું જોઈએ. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે નાણાકીય સંકટ પણ આવી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય સારો રહેશે. જોકે, આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશહાલ રહેશે. તમારું ધ્યાન મનોરંજન પર વધુ રહેશે. નવા મિત્રને મળવાનો આનંદ મળશે. તમે મિત્રો સાથે ક્યાંક ફરવાનું આયોજન કરી શકો છો, પરંતુ બહાર જતી વખતે તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. ઘર અને પરિવારમાં વાતાવરણ સારું રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં ચાલી રહેલા જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ છે, તેથી તમારે ખૂબ કાળજી લેવી પડી શકે છે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં વિકાસ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. નવા લોકો સાથે સંપર્ક થશે. પૈસાની લેવડદેવડમાં પણ તમને સફળતા મળશે. તમે નોકરીમાં તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને સાથીદારોનો સહયોગ પણ મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. જોકે, બપોર પછી કોઈ વાતને લઈને ચિંતા થઈ શકે છે. આના કારણે તણાવ વધી શકે છે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. માનસિક અશાંતિ અને ચિંતાથી ભરેલો દિવસ છે. ઝડપથી બદલાતા વિચારોને કારણે, અનિર્ણાયકતાની સ્થિતિ રહેશે, તેથી તમે કોઈ નક્કર નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકશો નહીં. બાળકોની ચિંતા તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. પેટના રોગથી પીડાવાની શક્યતા છે. કામમાં નિષ્ફળતા તમને હતાશ કરશે. અચાનક પૈસા ખર્ચ થશે. સાહિત્ય લખવા માટે આ દિવસ અનુકૂળ છે. તણાવ દૂર કરવા માટે, યોગ અથવા ધ્યાનનો આશરો લો. પરિવારના સભ્યોના મંતવ્યોનો પણ આદર કરો.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો ઉભા થશે. વિવાદ ટાળવા માટે, તમારે મોટાભાગે મૌન રહેવું પડશે. માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ ચિંતાની સાથે, પૈસા અને બદનામી પણ થઈ શકે છે. નોકરીમાં સમસ્યાઓ આવી શકે છે. તમારું કામ પ્રામાણિકપણે કરવાનો પ્રયાસ કરો. કાયમી મિલકતના દસ્તાવેજો બનાવવામાં કાળજી રાખો. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.