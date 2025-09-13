સપ્તાહનો છેલ્લો દિવસ આ રાશિઓને ભેટ આપશે, વાંચો રાશિફળ
શનિવારે ચંદ્રે પોતાની રાશિ બદલી છે. આ સમયે, તે વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 13, 2025 at 8:08 AM IST
અમદાવાદ : આજે 13 સપ્ટેમ્બર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃષભ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આના કારણે, તમે કાર્યસ્થળ પર પણ તમારા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમે વ્યવસાય વધારવાની યોજના પર કામ કરી શકશો. તમે આર્થિક બાબતોને લગતી યોજનાઓ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકશો. આવક વધશે. કલાકારોને તેમની કલા દર્શાવવાની તક મળશે. તેમની કલાની પ્રશંસા થશે. તમે પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સારા ક્ષણો વિતાવી શકશો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. આજે તમારો દિવસ તાજગી અને ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. આજે તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર પણ ઉર્જાવાન રહેશો. તમે સમયસર તમારું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. તમે ખુશીનો અનુભવ કરી શકશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળશે. તમારો દિવસ મુસાફરીમાં પણ પસાર થઈ શકે છે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. દામ્પત્ય જીવનમાં મધુરતા રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. આજે, સંયમિત વર્તન તમને ઘણી બધી ખરાબીથી બચાવશે. ધ્યાન રાખો કે તમારી વાણી અને વર્તન ગેરસમજ પેદા ન કરે. શારીરિક પીડા પણ મનને અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે માથાનો દુખાવો અથવા સાંધાના દુખાવાથી પરેશાન રહી શકો છો. પરિવારમાં ઝઘડાનું વાતાવરણ રહેશે. આંખમાં દુખાવો થશે. ખર્ચ વધુ રહેશે. આધ્યાત્મિક વર્તન માનસિક શાંતિ આપશે. કાર્યસ્થળ પર, આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. વ્યવસાયમાં નુકસાન થવાની સંભાવના રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થશે. આજનો દિવસ ખૂબ જ રોમાંચક અને આનંદપ્રદ રહેશે. આવકમાં વધારો થશે. ઉદ્યોગપતિઓને નફાકારક સોદા મળશે. તમને કાર્યસ્થળ પર ઇચ્છિત નોકરી મળી શકે છે. આનાથી કામ કરવાનો તમારો ઉત્સાહ બમણો થશે. તમને તમારા પુત્ર અને પત્નીથી લાભ થશે. મુસાફરી અને પર્યટનની સાથે, લગ્નયોગ્ય લોકોના લગ્ન થવાની શક્યતાઓ છે. તમને સારું ભોજન અને સ્ત્રી સુખ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ સારો છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં છે. તમારા મજબૂત મનોબળ અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસથી, દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રતિભા વધી શકે છે. નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. તમને પિતાની મિલકતમાંથી લાભ મળશે. કલા અને રમતગમતમાં કુશળ લોકોને તેમની પ્રતિભા બતાવવાની તક મળશે. તમને સરકાર સાથેના પત્રવ્યવહારનો જવાબ મળી શકે છે. રિયલ એસ્ટેટના કામમાં સાવધાની રાખો. આજે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. તમે શરીરમાં થાક, આળસ અને ચિંતાનો અનુભવ કરશો. આ કારણે, આજે તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. બાળકો સાથે મતભેદ કે મતભેદ થશે. તમે તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતિત રહેશો. ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે તમારી દલીલ થઈ શકે છે. તમે ઓફિસ રાજકારણનો ભોગ બની શકો છો. ધાર્મિક કાર્યો અથવા ધાર્મિક યાત્રામાં પૈસા ખર્ચ થશે. ભાઈ-બહેનો તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા રહેશે. બપોર પછી તમારો ઉત્સાહ વધશે. આવક સ્થિર રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કઠોર શબ્દો અથવા ખરાબ વર્તનને કારણે ઝઘડા કે વિવાદ થઈ શકે છે. ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે. છુપાયેલા શત્રુ તમને પરેશાન કરી શકે છે. વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકોથી સાવધાની રાખો. જોકે, આજનો દિવસ પૈસા મેળવવા માટે શુભ છે. અચાનક નાણાકીય લાભ તમને ખુશ કરી શકે છે. આવકની સાથે ખર્ચ પણ થશે. ખોરાકમાં વિલંબ થવાને કારણે તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ ફળદાયી છે. બપોર પછી, તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સારો સમય વિતાવશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં છે. આજે તમને નોકરી અને વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ફક્ત નફો મળશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મેળવીને નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોને ઓફિસમાં કોઈ નવું અને મહત્વપૂર્ણ કામ મળી શકે છે. આ સાથે, મિત્રો, સંબંધીઓ અને વડીલો તરફથી લાભ મળવાના સંકેત છે. તમને સામાજિક કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમે ખુશ રહેશો. આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થવાથી તમે રાહત અનુભવી શકો છો. અપરિણીત લોકો લગ્ન કરી શકે છે. તમે સાંસારિક જીવનમાં સુખનો અનુભવ કરશો.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ આનંદનો રહેશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે, જેના કારણે તમારું મન પ્રફુલ્લિત રહેશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વ્યવસાયમાં નફાકારક દિવસ રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને સાથી કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે અને નાણાકીય લાભ થશે. ઓફિસના બાકી રહેલા કામ પણ સમયસર થઈ શકે છે. ઘરેલું જીવન સુખ અને શાંતિથી પસાર થશે. તમે જૂના અથવા બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે તમારું મન ચિંતિત અને મૂંઝવણભર્યું રહેશે. આવા મૂડમાં, તમે કોઈપણ કાર્યમાં દૃઢ રહી શકશો નહીં. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય ન કરો, કારણ કે આજે નસીબ તમારો સાથ નહીં આપે. બાળકના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. ઘરમાં વડીલોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમારે ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની નારાજગીનો સામનો કરવો પડશે. નકામા ખર્ચા વધશે. બાળકો સાથે મતભેદ થશે. તણાવને કારણે તમે નબળાઈ પણ અનુભવશો.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમારું મન ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહેશે અને તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. ઓફિસમાં કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. આજે તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આજે સૌંદર્ય પ્રસાધનો ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. આજે જમીન, ઘર કે વાહન વગેરે માટે કાગળો બનાવતી વખતે સાવચેત રહો. કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થવાની શક્યતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ ટાળવા માટે, તમારે મોટાભાગે મૌન રહેવું જરૂરી છે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે તમારો દિવસ ખુશી અને શાંતિથી પસાર કરશો. વેપારીઓને ભાગીદારીથી લાભ થશે. ગૌણ અધિકારીઓ તમને નોકરીમાં ખાસ સહયોગ આપશે. તમે લગ્નજીવનમાં નિકટતાનો અનુભવ કરશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત થશે. પ્રેમીઓ વચ્ચે પ્રેમ વધુ ગાઢ બનશે. જાહેર જીવનમાં પ્રગતિ થશે. તમને ખૂબ જ વૈવાહિક સુખ મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો સમય સારો રહેશે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે. આ સમય દરમિયાન તમારે ધીરજથી કામ લેવું પડશે.
