શુક્રવારે સિતારા શું કહે છે, વાંચો તમામ રાશિનું રાશિફળ
આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, આ પછી, તે મિથુન રાશિમાં ગોચર કરશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 12, 2025 at 7:21 AM IST
અમદાવાદ : આજે 12 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મેષ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત એવી રીતે થશે કે તમે ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે સમાધાન થશે, પરંતુ બપોર પછી સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ વાતને લઈને વિવાદ પણ થઈ શકે છે. વાત કરતી વખતે કોઈની સાથે આક્રમક ભાષાનો ઉપયોગ ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. આ સમયે તમારે કાર્યસ્થળ પર પણ સંયમ રાખવો જોઈએ. અત્યારે વ્યવસાય વધારવા માટે કોઈ મોટો નિર્ણય ન લેવો.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે ઘરના સભ્યો સાથે જરૂરી ચર્ચા કરશો. તમે ઘરની સુંદરતા વધારવામાં વ્યસ્ત રહેશો. માતાના ખાસ આશીર્વાદ મળશે. ઓફિસમાં અધિકારીઓ સાથે તમારા સંબંધ સુમેળભર્યા રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમે તમારા નિર્ધારિત લક્ષ્યને પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. બપોર પછી, તમે સામાજિક કાર્યમાં વધુ રસ લેશો. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમને બાળકો તરફથી કેટલાક સારા સમાચાર મળશે. તમે નવી મિત્રતાથી ખુશ થશો. તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રેમભર્યા વાતચીત થશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખી શકાય છે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે નવા મિત્રો બનાવી શકો છો. તમને અપેક્ષા કરતાં વધુ પૈસા મળશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે આજે કાર્યસ્થળ પર છેલ્લા ઘણા દિવસોના બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. બપોર પછી કાળજીપૂર્વક સમય પસાર કરો. ધર્મ, કાર્ય કરવામાં અરુચિ હોઈ શકે છે. આ સમયે બીજાના ઝઘડામાં ન પડો. પૈસા સંબંધિત વ્યવહારો ન કરો. આ સમયે, તમારે ફક્ત તમારું કામ કરવું જોઈએ. પરિવાર અંગે ચિંતા રહી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો સામાન્ય રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક બેચેની અને ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. આ કારણે, તમને કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. તમે મોટાભાગે આરામ કરવાનું વિચારી શકો છો. વધુ ગુસ્સાને કારણે, કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી તમારી શારીરિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારમાં પણ ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાય અને નોકરીમાં જીવનસાથી અથવા અધિકારી સાથે અર્થપૂર્ણ ચર્ચા થઈ શકે છે. આવક સ્થિર રહેશે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આળસને કારણે, તમારા કામની ગતિ ધીમી પડશે. કાર્યસ્થળ પર કામ તમારા માટે બોજ જેવું લાગશે. વિરોધીઓ કામમાં અવરોધ લાવવાનો પ્રયાસ કરશે. આજે ઓફિસમાં અધિકારીઓથી થોડું અંતર રાખવું વધુ સારું રહેશે. સ્વભાવની આક્રમકતાને નિયંત્રણમાં રાખવી પડશે. આજે તમે આરામ કરવા માંગશો. બિનજરૂરી ચિંતા થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ દલીલ થવાની શક્યતા રહેશે. ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતાને કારણે તમને માનસિક શાંતિ મળશે. સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે તમે યોગનો સહારો લઈ શકો છો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબત વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારશો. તમારું ધ્યાન જ્યોતિષ અથવા આધ્યાત્મિકતાના વિષય તરફ દોરવામાં આવશે. આજે વિચારપૂર્વક બોલો, જેથી કોઈની સાથે વિવાદ ન થાય. કાર્યસ્થળ પર તમારી વાણી કોઈને દુઃખી કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. બપોર પછી તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. ધાર્મિક અને શુભ કાર્યક્રમોમાં જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. પરિવાર સાથે પણ સમય ખુશીથી પસાર થશે. સ્વાસ્થ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખો.
તુલા : ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સામાજિક કાર્યમાં પ્રશંસા મેળવી શકશો. તમારા પ્રિયજનના મિલનથી તમારું મન ખુશ રહેશે. તમે લગ્નજીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. બપોર અને સાંજ દરમિયાન તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. કાર્યસ્થળ પર વિવાદ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. મુસાફરી મુલતવી રાખવી તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. આજે આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ મેળવવાની શક્યતા છે. પૂજામાં રસ વધશે. વિદ્યાર્થીઓએ આજે અભ્યાસમાં સફળતા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ ખૂબ જ ખુશી અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે વ્યવસાયિક કાર્યમાં વધુ વ્યસ્ત રહેશો અને તેનાથી નાણાકીય લાભ પણ મેળવશો. લોકો સાથે મળવાથી કેટલીક રાજકીય અથવા સામાજિક ચર્ચા માટે સંદર્ભ બનશે. જો કે, આ ચર્ચામાં તમારે બીજાના વિચારોનો પણ આદર કરવો પડશે, નહીં તો વિવાદ થવાની શક્યતા રહેશે. લગ્નજીવન સુખી રહેશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમારા પ્રિયજન સાથે પ્રેમનો સુખદ અનુભવ થશે. તમને વાહન સુખ મળશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે દિવસની શરૂઆતમાં, તમે થોડો શારીરિક અને માનસિક થાક અનુભવશો. કામ માટે ઘણી દોડાદોડ થશે. મહેનત કરતા પરિણામ ઓછું મળશે. વ્યવસાયમાં લોભ ટાળો. નોકરી કરતા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. બપોર પછી, તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. આજે તમે ધાર્મિક અથવા પુણ્ય કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે ક્યાંક રોકાણ પણ કરી શકો છો. દસ્તાવેજીકરણના કાર્યમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે થોડા વધુ સંવેદનશીલ રહેશો. તમારી લાગણીઓને પણ ઠેસ પહોંચી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. કોઈપણ નિરાશાજનક વિચારો અને કાર્યથી દૂર રહો. કોઈપણ કાર્યમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લો. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમને વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વાતચીતમાં સાવધાની રાખો. કાર્ય સફળતા માટે આજે તમારે વધુ પ્રયત્નો કરવા પડશે. કાર્યસ્થળ પર કામ તમારા માટે બોજ જેવું લાગી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સામાન્ય રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. ધ્યાનમાં રાખો કે આજે મહત્વપૂર્ણ કાર્યનો નિર્ણય ન લો. નવા કાર્યની શરૂઆત માટે રાહ જોવાનો સમય છે. બપોર પછી, કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા વધશે. નોકરી કરતા લોકોનું લક્ષ્ય પૂર્ણ ન થવાને કારણે, તેમને અધિકારીઓના ક્રોધનો સામનો કરવો પડશે. સ્થાયી મિલકત અંગે કરવામાં આવતા પ્રયાસો આજે સફળ થશે નહીં. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સરેરાશ છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. તમારે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે પણ બેદરકાર ન રહેવું જોઈએ.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, ખૂબ સ્વાર્થી ન બનો અને બીજાને પણ મહત્વ આપો. ઘર, પરિવાર અને વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં સારું વર્તન તમારા અન્ય લોકો સાથેના સંબંધો જાળવી રાખશે. તમે તમારા જીવનસાથીના વિચારોનો આદર કરશો, આનાથી તમારી વચ્ચે નિકટતા વધશે. તમે નવું કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત થશો. જોકે, આજે નાણાકીય બાબતોમાં મૂંઝવણ રહેશે. નિષ્ણાતની સલાહ વિના કોઈપણ રોકાણ પર કામ ન કરો. આવક અને ખર્ચનું સંતુલન જાળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કારણોસર તમારે બપોર પછી ક્યાંક જવું પડી શકે છે.
