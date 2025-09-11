આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ખુલશે, આર્થિક લાભ થશે
ઘણી રાશિના જાતકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. બીજી તરફ કેટલાકને થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 11, 2025 at 7:21 AM IST
અમદાવાદ : આજે 11 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મેષ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ અનુકૂળતાથી ભરેલો રહેશે. બધા કાર્યોમાં સફળતાને કારણે તમે ખુશ થશો. કાર્યસ્થળમાં તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. આર્થિક ક્ષેત્રે તમારો દિવસ ફાયદાકારક સાબિત થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત ઘરનું વાતાવરણ આનંદ અને ખુશીથી ભરેલું બનાવશે. તમને સારા કપડાં અને ભોજન મળશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. તમારું મન અનેક પ્રકારની ચિંતાથી ઘેરાયેલું રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. ખાસ કરીને આંખોમાં સમસ્યા રહેશે. પ્રિયજનો અને પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થવાની શક્યતા રહેશે, જેના કારણે તમે દોષિત અનુભવશો. કામ અધૂરું રહી શકે છે. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાને બદલે, અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખર્ચનું પ્રમાણ વધશે. યોગ્ય મહેનતાણું ન મળવાથી મનમાં નિરાશા આવશે. તમે વડીલોની સલાહ વિના કોઈપણ ખોટો નિર્ણય લઈ શકો છો.
મિથુન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે વિવિધ લાભો મેળવવાનો રહેશે. પરિવારમાં તમારા પુત્ર અને પત્ની તરફથી તમને ફાયદાકારક સમાચાર મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને ખુશ કરશે. વેપારી વર્ગની આવક વધશે. નોકરીમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની કૃપા રહેશે. લગ્ન ઇચ્છુક લોકોને જીવનસાથી મળવાની શક્યતા છે. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી લાભ થશે. સુખદ યાત્રાનું આયોજન થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે અને તમારા મનોબળમાં વધારો કરશે. તમારી બઢતી અથવા પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. માન-સન્માનમાં વધારો ખુશી લાવશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી કામ પણ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. આજે તમે કોઈપણ અધૂરા કામ પૂર્ણ કરી શકશો. સમય તમારા માટે નફાકારક રહેશે. જોકે, પૈસાનું રોકાણ કરતા પહેલા તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે.
સિંહ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ નવમા ભાવમાં રહેશે. સ્વભાવમાં ઉગ્રતા અને ક્રોધને કારણે તમારું મન ક્યાંય નહીં રહે. વાદ-વિવાદમાં તમારા અહંકારને કારણે તમારે કોઈની નારાજગી સહન કરવી પડશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાથી નુકસાન થવાની શક્યતા રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં કોઈપણ કાર્યમાં અવરોધ આવવાને કારણે તમે નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક પરિસ્થિતિ માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની લાગણીઓને પણ મહત્વ આપવું જોઈએ.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને તમારા ખાવા-પીવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારામાં ખૂબ ગુસ્સો અને જુસ્સો રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે વધુ પડતા કામને કારણે તમે ચીડિયા થઈ શકો છો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની પણ જરૂર છે. અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. નિયમો વિરુદ્ધ કોઈપણ કાર્ય સમસ્યાઓનું કારણ ન બને તેનું ધ્યાન રાખો. ઘણો ખર્ચ થશે. આજે પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ જૂના મતભેદોને લઈને ફરીથી દલીલ થઈ શકે છે.
તુલા : તમારા માટે ચંદ્ર સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો આજનો દિવસ સફળતા અને મોજ-મસ્તીથી ભરેલો રહેશે, જેના કારણે તમે આખો દિવસ ખુશ રહેશો. તમે જાહેર જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ મેળવશો. મિત્રોની મજામાં પૈસા ખર્ચ થશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવામાં આવશે અને તમને તે પહેરવાની તક મળશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સારું ભોજન અને વૈવાહિક સુખ મળશે. પ્રેમ સંબંધ માટે દિવસ શુભ રહેશે.
વૃશ્ચિક : તમારા માટે ચંદ્ર છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આજે તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે મિત્રતા કરી શકો છો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રહેશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થતો જણાશે. તમે વિરોધીઓ અને શત્રુઓને હરાવી શકશો. ઓફિસમાં તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. મિત્રો મળશે. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. અધૂરા કામ પૂર્ણ થશે. વધુ પડતા ઉત્સાહી બનીને કામ બગાડશો નહીં. ધીરજ અને સમજણથી કામ કરો.
ધન : તમારા માટે ચંદ્ર પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. બાળકના સ્વાસ્થ્ય અને અભ્યાસ અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. સખત મહેનત કર્યા પછી પણ આજે તમને કામમાં સફળતા મળશે નહીં. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બપોર પછી, તમને સાહિત્ય અને કલામાં રસ રહેશે. મનમાં કલ્પનાના મોજા ઉભરશે. બૌદ્ધિક ચર્ચાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. રોમાંસ માટે સમય સારો છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે રોમેન્ટિક ક્ષણોનો આનંદ માણી શકશો.
મકર : તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ પ્રતિકૂળતાથી ભરેલો રહેશે, જેના કારણે તમે મનમાં ચિંતા અનુભવશો. શરીરમાં જોમ અને તાજગીનો અભાવ રહેશે. જાહેર જીવનમાં બદનામી થવાની શક્યતા રહેશે. છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. ગૌણ અધિકારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે તમારા વર્તનને નિયંત્રણમાં રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે ઝઘડો ટાળો. વિદ્યાર્થીઓ વિચલિત થશે અને અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
કુંભ : ચંદ્ર તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ઘરમાં રહેશે. ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમે હળવાશ અનુભવશો. મનમાં ઉત્સાહ રહેશે, જેના કારણે આખો દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. ભાઈઓ અને પ્રિયજનો સાથે વાતચીત વધશે. તમે આજે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓ પણ બનાવી શકો છો. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરી શકાય છે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે ઉત્સવની ખરીદી માટે બહાર જવું પડી શકે છે. આજે તમારે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે, નહીં તો તમે પછીથી ઉદાસ થશો.
મીન : તમારા માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવા માટે આજનો દિવસ શુભ છે. નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ થશે. આવકમાં વધારો થશે. આજે તમે રોકાણ માટે પણ યોજના બનાવી શકશો. આજે ઘર, જમીન કે વાહન સંબંધિત કાગળકામ માટે નસીબ તમારી સાથે રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકશો. જોકે, ઉતાવળમાં કોઈપણ કાર્ય કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. બાળકો સંબંધિત ચિંતા દૂર થશે.
