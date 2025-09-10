આ રાશિના જાતકોએ દિવસ કાળજીપૂર્વક વિતાવવો, ચિંતા વધશે
આજે પણ ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ પછી, તે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં તે બે દિવસ રહેશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : September 10, 2025 at 7:22 AM IST
અમદાવાદ : આજે 10 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ઘરમાં રહેશે. તમે ઓછા સમયમાં વધુ નફો મેળવવાના વિચારમાં અટવાઈ શકો છો. તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે નિયમો વિરુદ્ધ કામ ન કરો. કાયમી મિલકત સંબંધિત કામ પણ મુલતવી રાખવું પડશે. માનસિક રીતે તમારી એકાગ્રતાનો અભાવ રહેશે. શારીરીક સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સાવધાની રાખો. પૈસા સંબંધિત વ્યવહારોમાં કાળજી રાખો. અકસ્માત થવાની શક્યતા છે, ધીમે વાહન ચલાવો. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. તમને ઘર અને બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળશે. તમે જૂના અને બાળપણના મિત્રોને મળી શકો છો. તમે કેટલાક નવા મિત્રોને મળી શકો છો. વ્યવસાયમાં થોડો ફાયદો થશે. બપોર પછી સંબંધોમાં સાવધાની રાખો. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. મૂડી રોકાણમાં સાવધાની રાખો. ધાર્મિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. આજે દસ્તાવેજીકરણના કાર્યમાં વધુ ઉત્સાહ ન બતાવો. ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બની શકે છે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ નફાકારક છે. નોકરીમાં અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ આવક વધવાની આશા છે. પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદથી તમને લાભ થશે. બપોર પછી તમને મિત્રોથી લાભ થઈ શકે છે. તમે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો. અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક પરિણામો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય સારો છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. અધિકારીઓ સાથે તમારી વાણી અને વર્તનમાં સાવધાની રાખો. શારીરિક બીમારી અને માનસિક ચિંતા રહેશે. વ્યવસાયમાં વિક્ષેપ આવી શકે છે. બપોર પછી વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં તમારા માટે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ અનુભવશે. નાણાકીય લાભ પણ થશે. બપોર પછી તમારી સ્થિતિમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ગુસ્સા અને વાણી પર સંયમ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં તમારે સાવધાની રાખવી પડશે. સરકાર વિરોધી અથવા કાયદાકીય પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહો. માનસિક ચિંતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક કાર્યમાં રસ લેવાથી મન શાંત રહી શકે છે. અધિકારીઓ અને વિરોધીઓ સાથે દલીલમાં ન પડો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ ખુશી અને શાંતિથી વિતાવી શકશો. તમે રોજીંદા કામકાજમાં વ્યસ્ત રહી શકો છો. તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે તમે મનોરંજનનો આશરો લેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી, તમારું મન ચિંતિત રહેશે. તમે વધુ ભાવનાશીલ રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આજે વાહનો વગેરેનો ખૂબ કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરો. તમારા પ્રિયજનની વાતને પણ મહત્વ આપો.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયાસ કરશો. દૈનિક આવક વધારવાના તમારા પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે. તમે વ્યવસાયમાં પૈસા રોકાણ કરવાની યોજના પૂર્ણ કરી શકશો. યોગ્ય કારણોસર પૈસા ખર્ચ થશે. વિદેશ સંબંધિત કામથી નફો થવાની સંભાવના છે. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ થશે. ભાગીદારીના કામમાં આંતરિક મતભેદ થશે, છતાં પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે રોમાન્સ રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ છે. તમે વાર્તા કે કવિતા લખવાની યોજના બનાવી શકો છો. આજે તમે સામાજિક અથવા રાજકીય ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકો છો. નોકરીયાત લોકો કોઈ સારું કામ કરી શકશે. તમારી કીર્તિ વધશે. વ્યવસાયમાં વાતાવરણ અનુકૂળ રહેશે. આર્થિક લાભને કારણે મનમાં ઉત્સાહ રહેશે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર તમારા વિચારોને નકારાત્મક બનાવી શકે છે. આ કારણે, તમારું મન કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. શરૂઆતમાં પૈસાનું નુકસાન થશે, પરંતુ બપોર પછી, તમારું મન સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ આકર્ષિત થશે અને ખુશ અનુભવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં મધુરતા રહેશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. જીવનસાથી સાથેનું વર્તન પ્રેમથી ભરેલું રહેશે. તમે મિત્રો સાથે ફરવા જઈ શકો છો. ભાઈ સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. માન-સન્માન વધશે. તમે વિરોધીઓ પર વિજય મેળવશો. બપોર પછી, તમે કોઈ આકસ્મિક અકસ્માતને કારણે ચિંતિત થઈ શકો છો. માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારીના કામમાં સાવધાની રાખો. ઘર અને કાયમી મિલકતના મામલામાં ખૂબ કાળજી રાખો.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. ક્રોધ અને વાણી પર નિયંત્રણ તમને કોઈપણ વિવાદથી બચાવશે. નકારાત્મક વિચારો તમને પરેશાન કરી શકે છે. બપોર પછી, તમારા વિચારોમાં સ્થિરતા જોવા મળશે. તમારું ધ્યાન કોઈ સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ તરફ રહેશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. વ્યવસાયમાં વધુ નફા માટે લોભી ન બનો. તમે તમારા કાર્યને સમયસર પૂર્ણ કરવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશો. જોકે, તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવું પડશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે આજે ઉત્સાહી રહેશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સમય સારો છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. મુસાફરી કે પર્યટનની શક્યતા છે. બપોર પછી પોતાની જાત પર નિયંત્રણ રાખો, નહીં તો કોઈની સાથે વાદવિવાદ કે ઝઘડો થવાની શક્યતા રહેશે. પૈસા સંબંધિત વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની સલાહ છે. પ્રેમ સંબંધોમાં અસંતોષ રહેશે.
