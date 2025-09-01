અમદાવાદ : આજે 1 સપ્ટેમ્બર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને ખાસ આધ્યાત્મિક અનુભવ થશે. તમને રહસ્યો અને ગુપ્ત વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન મેળવવામાં રસ રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતાના ક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સમય યોગ્ય નથી. મુસાફરી દરમિયાન અચાનક સમસ્યા આવી શકે છે. તમારે ગુસ્સો અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, સાવચેત રહો. તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યનો આદર કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે તમારા જીવનસાથીની નિકટતાનો આનંદ માણી શકશો. પરિવાર સાથે કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. સમય ખુશીથી પસાર થશે. તમે હૃદયથી ખુશ થશો. તમને જાહેર જીવનમાં ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ વ્યવસાય વધારવા માટે કામ કરી શકશે. ભાગીદારીના કામથી લાભ થશે. નોકરી કરતા લોકો મીટિંગમાં વ્યસ્ત રહી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થશે અને વિદેશથી કેટલાક સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ઘરમાં રહેશે. ઘણા દિવસોથી બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે. તમને સફળતા મળશે. તમે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ પ્રફુલ્લિત રાખશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. નાણાકીય લાભ થશે. જોકે, બપોર પછી ઓફિસમાં સંઘર્ષ અથવા કોઈની સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્યને લઈને વધુ મુશ્કેલી નહીં આવે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. શાંતિથી દિવસ પસાર કરો. તમને કોઈ બાબતની ચિંતા થઈ શકે છે. પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. અચાનક પૈસા ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. પ્રેમીઓ વચ્ચે મતભેદ થઈ શકે છે. સંબંધમાં આગળ વધતા પહેલા તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમને યાત્રા મુલતવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ એક ફાયદાકારક સમય છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદની સ્થિતિ હોઈ શકે છે. માતા સાથે અણબનાવ થશે અથવા તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. જમીન, ઘર અને વાહન ખરીદવા અથવા તેના દસ્તાવેજીકરણના કાર્ય માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક વિચારો હતાશા પેદા કરશે. આજે જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. જોકે, બપોર પછી, આધ્યાત્મિક રહીને તમારું મન શાંત રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારી ભૂલો માટે પરિવારની માફી માંગી શકો છો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. તમને કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમે વિરોધીઓને પણ હરાવી શકશો. ભાઈ-બહેન અને પડોશીઓ સાથે તમારા સારા સંબંધો રહેશે. તમે નાના ભાઈ-બહેનોને ભેટ પણ આપી શકો છો. આર્થિક લાભ પણ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે અને તમને તમારા જીવનસાથીનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન-સન્માન મળશે. મનમાં ખુશી રહેશે. આજે મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના પણ બની શકે છે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારે જીદ છોડી દેવી જોઈએ અને લોકો સાથે સારું વર્તન કરવું જોઈએ. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ નહીં રાખો તો અણબનાવ થઈ શકે છે. મનની મૂંઝવણને કારણે કોઈ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. આજે તમે વ્યવસાય વધારવા માટે કોઈ યોજના પર કામ કરી શકશો નહીં. સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આજે, તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદોને વધવા ન દો. આજે પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષની લાગણી થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ સારો છે. તમારું શરીર અને મન ખુશ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીની ક્ષણો વિતાવી શકશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી તમને કોઈ પ્રકારની ભેટ મળશે. તમે પ્રિયજનો સાથે બહાર ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકશો. પરિવારમાં કોઈ શુભ ઘટના બની શકે છે. ઘરમાં મહેમાનોના આગમનથી મન ખુશ રહેશે. આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. લગ્નજીવનમાં પણ તમને ખુશી મળશે. અપરિણીત લોકો વચ્ચે સંબંધોની વાતો થઈ શકે છે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. તમને કોઈ વાત પર ગુસ્સો પણ આવી શકે છે. આનાથી કોઈની સાથે દલીલ થઈ શકે છે. તમારે કાર્યસ્થળ પર તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. માનસિક ચિંતા તમને સતાવશે. અકસ્માતથી સાવધ રહો. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થશે. સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. ભગવાનની પૂજા અને આધ્યાત્મિકતા મનને શાંતિ આપશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની વાતોને પણ મહત્વ આપવું પડશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નોકરી અને વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ફાયદાકારક રહેશે. તમે કાર્યસ્થળ પર અધૂરા કામ પૂર્ણ કરવામાં રસ દાખવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ફરવા જશો. તમને માંગલિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળશે. તમને મિત્રો અને પુત્ર તરફથી લાભ થશે. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ ક્યાંક વાત કરી શકે છે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ પણ માણી શકશો. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આ તમને ખુશી આપશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સંજોગો તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. વડીલો અને અધિકારીઓના આશીર્વાદથી તમે માનસિક રીતે કોઈપણ પ્રકારના બોજથી મુક્ત રહેશો. પારિવારિક જીવનમાં સંતોષ રહેશે. પૈસા અને પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. આજે ઘરમાં નાના ભાઈ-બહેનો સાથે તમારા સંબંધો વધુ મધુર બનશે. તમે મિત્રો સાથે સાંજે ક્યાંક જવાની યોજના બનાવી શકો છો.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. ધ્યાન રાખો કે નકારાત્મક વિચારો પ્રભુત્વ ન રાખે. માનસિક બીમારી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ફરિયાદ રહેશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે કામ કરતી વખતે સાવચેત રહો. બાળકો સંબંધિત સમસ્યાઓ તમને ચિંતિત કરશે. વિરોધીઓ તેમની યુક્તિમાં સફળ થશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લેવો તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. આજે મોટાભાગે ફક્ત તમારું કામ કરો.
