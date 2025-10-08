ETV Bharat / spiritual

આજે આ કાર્ય કરો, તમને લાભ થશે-વાંચો આજનું પંચાંગ...

કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિ યાત્રાધામ અને નવા મકાન નિર્માણ માટે યોગ્ય અને શુભ છે.

આજનું પંચાંગ...
આજનું પંચાંગ...
October 8, 2025

અમદાવાદ : આજે 8 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વિતીયા તિથિ છે. આ તિથિના દેવતા વાયુ દેવતા છે, જે ધરતીના વાયુના દેવતા છે. આ તિથિ નવા મકાન નિર્માણ અને યાત્રાધામ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

8 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કાર્તિક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતીયા
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતીયા
  • યોગ : વ્યાઘાટ
  • નક્ષત્ર : અશ્વિની
  • કરણ : કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : મેષ
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:33 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:20 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 6:39 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 7:23 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:27 થી 13:55
  • યમગંડ : 08:01 થી 09:30

ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મેષ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં રહેશે. નક્ષત્ર ગણતરીમાં અશ્વિની પ્રથમ નક્ષત્ર છે. તે મેષ રાશિમાં 0 થી 13.2 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અશ્વિની કુમાર છે, જે દેવતાઓના ચિકિત્સક તરીકે જાણીતા જોડિયા દેવતાઓ છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ કેતુ છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, ઉપચાર, ઘરેણાં બનાવવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા અને વાહન ખરીદવા/વેચવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. નક્ષત્રનું પાત્ર હળવું અને જ્વલંત છે.

આ નક્ષત્ર દરમિયાન કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓમાં રમતગમત, શણગાર અને લલિત કલા, વ્યવસાય, ખરીદી, શારીરિક કસરત, ઘરેણાં પહેરવા અને બનાવવા અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવો, શિક્ષણ અને શિક્ષણ, દવાઓ લેવી, ઉધાર અને ઉધાર, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવાનો સમાવેશ થાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:27 થી 13:55 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

