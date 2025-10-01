મહાનવમી પર રવિ યોગ, દેવી સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરો
અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ પર શુભ વિધિ અને મુસાફરી ટાળો. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો આજના પંચાંગમાં...
અમદાવાદ : આજે 1 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિ પર શાસન કરે છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ વિધિ અથવા મુસાફરી માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે મહાનવમી છે, અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
1 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ નવમી
- દિવસ : બુધવાર
- યોગ : અતિગંડ
- નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : ધન
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:30 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:27 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 2:28 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:53 કલાકે (2 ઓક્ટોબર)
- રાહુકાળ : 12:29 થી 13:58
- યમગંડ : 8:00 થી 9:30
આ નક્ષત્રમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો
આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ એટલે "વિજય પહેલા". આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:29 થી 13:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
