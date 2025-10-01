ETV Bharat / spiritual

મહાનવમી પર રવિ યોગ, દેવી સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરો

અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ પર શુભ વિધિ અને મુસાફરી ટાળો. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે જાણો આજના પંચાંગમાં...

1 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
1 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ
ETV Bharat Gujarati Team

October 1, 2025

અમદાવાદ : આજે 1 ઓક્ટોબર, બુધવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની નવમી તિથિ છે. દેવી સરસ્વતી આ તિથિ પર શાસન કરે છે. દુશ્મનો અને હરીફો સામે યોજના બનાવવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ વિધિ અથવા મુસાફરી માટે અશુભ માનવામાં આવે છે. આજે મહાનવમી છે, અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.

1 ઓક્ટોબર, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ નવમી
  • યોગ : અતિગંડ
  • નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : ધન
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:30 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:27 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 2:28 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 12:53 કલાકે (2 ઓક્ટોબર)
  • રાહુકાળ : 12:29 થી 13:58
  • યમગંડ : 8:00 થી 9:30

આ નક્ષત્રમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો

આજે ચંદ્ર ધન રાશિમાં અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે અને તેના દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢ એટલે "વિજય પહેલા". આ નક્ષત્ર દરમિયાન કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 12:29 થી 13:58 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

