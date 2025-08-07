Essay Contest 2025

પ્રદોષ વ્રત પર જગતના સ્વામીનું નિયંત્રણ, પૂજા કરો-લાભ મળશે - PANCHANG

શ્રાવણ શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ દાન અને ઉપવાસ માટે ખૂબ જ શુભ છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

6 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 7:36 AM IST

અમદાવાદ : આજે 6 ઓગસ્ટ, બુધવાર એટલે શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા નિયંત્રિત છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા, પૈસા દાન કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે શ્રાવણ પુત્રદા એકાદશીનું પારણું છે. આજે બુધ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.

6 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : શ્રાવણ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ : વૈધૃતિ
  • નક્ષત્ર : મૂલા
  • કરણ : બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ : ધનુરાશિ
  • સૂર્ય રાશિ : કર્ક
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:12 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:18 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 05:11 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 03:21 કલાકે (7 ઓગસ્ટ)
  • રાહુ કાલ : 12:45 થી 14:23
  • યમગંડ : 07:50 થી 09:28

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય ટાળો

આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્રમાં ખંડેર તોડી પાડવા, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક કાર્ય કરી શકાય છે.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે 12:45 થી 14:23 સુધી રહેશે. જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

