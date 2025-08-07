અમદાવાદ : આજે 6 ઓગસ્ટ, બુધવાર એટલે શ્રાવણ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા નિયંત્રિત છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા, પૈસા દાન કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે શ્રાવણ પુત્રદા એકાદશીનું પારણું છે. આજે બુધ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.
6 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : શ્રાવણ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર : મૂલા
- કરણ : બલવા
- ચંદ્ર રાશિ : ધનુરાશિ
- સૂર્ય રાશિ : કર્ક
- સૂર્યોદય : સવારે 06:12 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:18 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 05:11 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 03:21 કલાકે (7 ઓગસ્ટ)
- રાહુ કાલ : 12:45 થી 14:23
- યમગંડ : 07:50 થી 09:28
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય ટાળો
આજે ચંદ્ર ધનુ અને મૂળ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનરાશિમાં 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા નૈરિતિ છે અને શાસક ગ્રહ કેતુ છે. આ બિલકુલ શુભ નક્ષત્ર નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ શુભ કાર્ય ટાળવું જોઈએ. જોકે, આ નક્ષત્રમાં ખંડેર તોડી પાડવા, વિચ્છેદ અથવા તાંત્રિક કાર્ય કરી શકાય છે.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે 12:45 થી 14:23 સુધી રહેશે. જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
