ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ભૂલથી પણ ચંદ્ર ન જુઓ, અપયશ મળશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની ચતુર્થી તિથિ રિક્ત છે. આ કારણોસર, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય કરવાનું ટાળો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ...
Published : August 27, 2025 at 7:07 AM IST

અમદાવાદ : આજે 27 ઓગસ્ટ, બુધવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન ગણેશ દ્વારા નિયંત્રિત છે. વિરોધીઓ સામે વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ બનાવવા માટે તે સારી છે, પરંતુ રિક્ત તિથિ હોવાથી, કોઈ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. આજે ગણેશ ચતુર્થી છે.

27 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્થી
  • યોગ : શુભ
  • નક્ષત્ર : હસ્ત
  • કરણ : વિષ્ટિ
  • ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
  • સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:19 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : શુભ સવારે 07:02 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 09.28 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 08.57 કલાકે
  • રાહુકાળ : 12:40 થી 14:16
  • યમગંડ : 07:55 થી 09:30

ધંધો શરૂ કરવા માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો દેવતા સૂર્ય છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ચંદ્ર છે. રમતગમત સંબંધિત કામ માટે, વૈભવી વસ્તુઓનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ કરવા, તબીબી સારવાર શરૂ કરવા, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી શરૂ કરવા, મિત્રોને મળવા વગેરે આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 12:40 થી 14:16 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

