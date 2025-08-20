ETV Bharat / spiritual

બુધ પ્રદોષ વ્રત પર ભોલેનાથની પૂજા કરો, મનોકામના પૂર્ણ થશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ શુભ કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે. તે જ સમયે, આ તિથિ પર શુક્રનો અધિકાર છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 20 ઓગસ્ટ, બુધવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ. આ તિથિ પર શુક્રનો અધિકાર છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે એકાદશીનું પારણું છે. આજે બુધ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.

20 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • દિવસ : બુધવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
  • યોગ : સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:17 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 07:08 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 03.36 કલાકે (21 ઓગસ્ટ)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 05.10 કલાકે
  • રાહુ કાલ : 12:42 થી 14:19
  • યમગંડ : 07:53 થી 09:30

મિત્રોને મળવા માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી ફેલાયેલું છે. આ નક્ષત્રના પ્રમુખ દેવતા દેવી અદિતિ છે અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. નવું વાહન ખરીદવા અથવા તેની સેવા કરાવવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે ક્ષણિક, તીક્ષ્ણ અને ગતિશીલ સ્વભાવનો નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી, મિત્રોને મળવાનું પણ કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

આજે રાહુકાળ 12:42 થી 14:19 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

