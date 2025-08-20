અમદાવાદ : આજે 20 ઓગસ્ટ, બુધવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ. આ તિથિ પર શુક્રનો અધિકાર છે. આ દિવસ દાન આપવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શુભ કાર્યોનું આયોજન કરવું જોઈએ. આજે એકાદશીનું પારણું છે. આજે બુધ પ્રદોષ વ્રત પણ છે.
20 ઓગસ્ટ, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : સિદ્ધિ
- નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:17 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સવારે 07:08 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 03.36 કલાકે (21 ઓગસ્ટ)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 05.10 કલાકે
- રાહુ કાલ : 12:42 થી 14:19
- યમગંડ : 07:53 થી 09:30
મિત્રોને મળવા માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી ફેલાયેલું છે. આ નક્ષત્રના પ્રમુખ દેવતા દેવી અદિતિ છે અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. નવું વાહન ખરીદવા અથવા તેની સેવા કરાવવા ઉપરાંત, આ નક્ષત્ર મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે ક્ષણિક, તીક્ષ્ણ અને ગતિશીલ સ્વભાવનો નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી, મિત્રોને મળવાનું પણ કરી શકાય છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
આજે રાહુકાળ 12:42 થી 14:19 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
