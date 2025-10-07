આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત યોગ, આ સમયે પૂજા કરો

ETV Bharat / spiritual

આશ્વિન શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે શુભ વિધિ થાય છે, રાહુકાળથી સાવધાન રહો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

આજનું પંચાંગ...
આજનું પંચાંગ...
ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025

અમદાવાદ : આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની પૂર્ણિમાની તિથિ છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને માતા પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિ કરવા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

આજે અશ્વિન પૂર્ણિમા છે, પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે 9:16 વાગ્યા સુધીનો સમય રહે છે. આ પછી પ્રતિપદા શરૂ થાય છે. પ્રતિપદા તિથિ 8 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 5:53 વાગ્યા સુધી રહે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત યોગ પણ બની રહ્યા છે.

7 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ, પૂર્ણિમા
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : પૂર્ણિમા
  • યોગ : ધ્રુવ
  • નક્ષત્ર : રેવતી
  • કરણ : બવ
  • ચંદ્ર રાશિ : મીન
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:32 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:21 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 6:21 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : ચંદ્રાસ્ત નહીં
  • રાહુકાળ : 15:24 થી 16:53
  • યમગંડ : 10:58 થી 12:27

વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે અને રેવતી નક્ષત્ર. આ નક્ષત્ર મીનમાં 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયના આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે યોગ્ય છે.

આજે નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:24 થી 6:53 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.

