આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત યોગ, આ સમયે પૂજા કરો
આશ્વિન શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે શુભ વિધિ થાય છે, રાહુકાળથી સાવધાન રહો. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 7, 2025 at 7:21 AM IST
અમદાવાદ : આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે અશ્વિન મહિનાની પૂર્ણિમાની તિથિ છે. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને માતા પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે શુભ છે. શુભ વિધિ કરવા અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
આજે અશ્વિન પૂર્ણિમા છે, પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે 9:16 વાગ્યા સુધીનો સમય રહે છે. આ પછી પ્રતિપદા શરૂ થાય છે. પ્રતિપદા તિથિ 8 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 5:53 વાગ્યા સુધી રહે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત યોગ પણ બની રહ્યા છે.
7 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ, પૂર્ણિમા
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : પૂર્ણિમા
- યોગ : ધ્રુવ
- નક્ષત્ર : રેવતી
- કરણ : બવ
- ચંદ્ર રાશિ : મીન
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:32 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:21 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 6:21 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : ચંદ્રાસ્ત નહીં
- રાહુકાળ : 15:24 થી 16:53
- યમગંડ : 10:58 થી 12:27
વ્યવસાયિક આયોજન માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં રહેશે અને રેવતી નક્ષત્ર. આ નક્ષત્ર મીનમાં 16:40 થી 30 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરેલું છે. તેનો શાસક ગ્રહ બુધ છે અને તેનો દેવતા પુષ છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય અને સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર વ્યવસાયના આયોજન તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે યોગ્ય છે.
આજે નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:24 થી 6:53 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
