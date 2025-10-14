આજે આ સમય દરમિયાન પૂજા કરવાનું ટાળો, જાણો રાહુકાલ ક્યારે
કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિ જાણો આજના પંચાંગમાં...
Published : October 14, 2025 at 7:29 AM IST
અમદાવાદ : આજે 14 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવના અવતાર કાળ ભૈરવનું શાસન છે, જેને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અથવા તબીબી સારવાર માટે સારી નથી.
14 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કાર્તિક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
- યોગ : શિવ
- નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
- કરણ : કૌલવ
- ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:35 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:15 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 12:25 કલાકે (15 ઓક્ટોબર)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 1:52 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:20 થી 16:47
- યમગંડ : 10:58 થી 12:25 AM
યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મિથુન અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સર્વિસ કરવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:20 થી 6:47 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
