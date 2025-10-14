ETV Bharat / spiritual

આજે આ સમય દરમિયાન પૂજા કરવાનું ટાળો, જાણો રાહુકાલ ક્યારે

કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ પર શુભ કાર્યો ટાળવા જોઈએ. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિવિધિ જાણો આજના પંચાંગમાં...

14 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ
14 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 14 ઓક્ટોબર, મંગળવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અષ્ટમી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવના અવતાર કાળ ભૈરવનું શાસન છે, જેને સમયના દેવતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ તિથિ કોઈપણ શુભ કાર્ય, નવી વાતચીત અથવા તબીબી સારવાર માટે સારી નથી.

14 ઓક્ટોબર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કાર્તિક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ અષ્ટમી
  • યોગ : શિવ
  • નક્ષત્ર : પુનર્વસુ
  • કરણ : કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:35 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:15 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 12:25 કલાકે (15 ઓક્ટોબર)
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 1:52 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:20 થી 16:47
  • યમગંડ : 10:58 થી 12:25 AM

યાત્રા અને પૂજા માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મિથુન અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 20:00 થી કર્ક રાશિમાં 3:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા અદિતિ છે, અને શાસક ગ્રહ ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર નવું વાહન ખરીદવા અથવા સર્વિસ કરવા માટે, તેમજ મુસાફરી અને પૂજા માટે સારું છે. તે એક ક્ષણિક, ઝડપી અને ગતિશીલ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન બાગકામ, શોભાયાત્રામાં હાજરી આપવી અને મિત્રોને મળવાનું પણ સ્વીકાર્ય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 5:20 થી 6:47 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

