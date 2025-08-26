ETV Bharat / spiritual

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની તૃતીયા તિથિ કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે, ઝઘડા અને મુકદ્દમાથી દૂર રહો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 26 ઓગસ્ટ, મંગળવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ તૃતીયા તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની માતા ગૌરી દેવી દ્વારા નિયંત્રિત છે. ગૃહનિર્માણ, ગૃહનિર્માણ, કલાત્મક કાર્યો માટે તે શુભ તિથિ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

26 ઓગસ્ટ, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ : સાધ્ય
  • નક્ષત્ર : હસ્ત
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
  • સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:19 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 07:02 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 8:33 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 08:29 કલાકે
  • રાહુકાલ : 15:52 થી 17:27
  • યમગંડ : 11:05 થી 12:41

ધંધો શરૂ કરવા માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો દેવતા સૂર્ય છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્રમાં રમતગમત સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવો, ઉદ્યોગ શરૂ કરવો, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવું, મુસાફરી કરવી, મિત્રોને મળવું વગેરે કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 15:52 થી 17:27 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

