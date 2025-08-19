અમદાવાદ : આજે 19 ઓગસ્ટ, મંગળવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન વિષ્ણુનો અધિકાર છે. આ દિવસ નવા ઘરેણાં ખરીદવા, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે.
19 ઓગસ્ટ, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી
- યોગ : વજ્ર
- નક્ષત્ર : આર્દ્રા
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
- સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:17 વાગ્યે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:09 વાગ્યે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 2.29 વાગ્યે (20 ઓગસ્ટ)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 4.18 કલાકે
- રાહુ કાલ : 15:56 થી 17:32
- યમગંડ : 11:06 થી 12:43
આ નક્ષત્રમાં મુસાફરી અને ખરીદી કરવાનું ટાળો
આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના અધિષ્ઠાત્રી દેવતા રુદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર શત્રુ સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્ય કરવા, આત્માઓને આહવાન કરવા, કોઈ કાર્યથી પોતાને અલગ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા માટે સારું માનવામાં આવે છે, ઉપરાંત વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે. જોકે, આ નક્ષત્રમાં મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે 15:56 થી 17:32 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
