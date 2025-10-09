ETV Bharat / spiritual

આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર ન આપો, જાણો શુભ સમય...

કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને નવા બાંધકામ માટે યોગ્ય છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

9 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
9 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 7:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 9 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કે કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

9 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કાર્તિક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ : વજ્ર
  • નક્ષત્ર : ભરણી
  • કરણ : વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ : મેષ
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:33 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:19 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 7:22 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 8:35 કલાકે (10 ઓક્ટોબર)
  • રાહુકાળ : 13:54 થી 15:23
  • યમગંડ : 6:33 થી 8:01 AM

નક્ષત્ર શુભ કાર્ય માટે યોગ્ય નથી

આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. મેષ રાશિમાં તેનો સમયગાળો 13:20 થી 26:40 સુધીનો છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે. આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કૂવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર આપવાનું પણ પ્રતિબંધિત છે. શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવું પણ સારું માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:54 થી 1:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમથી દૂર રહો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

THURSDAY 9TH OCTOBER 2025 PANCHANG9 ઓક્ટોબર ગુરુવારનું પંચાંગઆજનું પંચાંગAAJNU PANCHANGPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.