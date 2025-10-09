આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર ન આપો, જાણો શુભ સમય...
કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ કલાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને નવા બાંધકામ માટે યોગ્ય છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 9, 2025 at 7:31 AM IST
અમદાવાદ : આજે 9 ઓક્ટોબર, ગુરુવાર એટલે કે કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિના પ્રમુખ દેવતા અગ્નિ છે. આ તિથિ નવા બાંધકામ તેમજ કોઈપણ કલાત્મક પ્રવૃત્તિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
9 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : કાર્તિક
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ : વજ્ર
- નક્ષત્ર : ભરણી
- કરણ : વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ : મેષ
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:33 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:19 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 7:22 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 8:35 કલાકે (10 ઓક્ટોબર)
- રાહુકાળ : 13:54 થી 15:23
- યમગંડ : 6:33 થી 8:01 AM
નક્ષત્ર શુભ કાર્ય માટે યોગ્ય નથી
આજે ચંદ્ર મેષ અને ભરણી નક્ષત્રમાં રહેશે. મેષ રાશિમાં તેનો સમયગાળો 13:20 થી 26:40 સુધીનો છે. આ નક્ષત્રના દેવતા યમ છે અને શુક્ર તેનો શાસક ગ્રહ છે. આ નક્ષત્ર ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવ ધરાવે છે. આ નક્ષત્રમાં ક્રૂર કાર્ય, કૂવા ખોદવા, ખેતીકામ, દવાઓ બનાવવી, અગ્નિનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓ બનાવવી વગેરે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન પૈસા ઉધાર આપવાનું પણ પ્રતિબંધિત છે. શસ્ત્રો સંબંધિત કાર્ય, વૃક્ષ કાપવા અથવા સ્પર્ધાઓમાં આગળ વધવું પણ સારું માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 1:54 થી 1:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમથી દૂર રહો.
