ETV Bharat / spiritual

આજે ઉજવો વિજયાદશમીનું પર્વ, શુભ મુહૂર્ત અને રાહુકાળ જાણો

અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષ દશમી તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ છે, વાંચો આજનું પંચાંગ...

આજનું પંચાંગ...
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2025 at 8:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 2 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનો દિવસ એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષ દશમી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવના મુખ્ય સેનાપતિ, વીરભદ્ર દ્વારા શાસિત છે. આ તિથિ શુભ સમારોહ અને નવી ઇમારતોના ઉદ્ઘાટન માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે વિજયાદશમી છે, તે પ્રખ્યાત મૈસુર દશેરા પણ છે.

2 ઓક્ટોબર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દશમી
  • યોગ : સુકર્મ
  • નક્ષત્ર : ઉત્તરાષાઢા
  • કરણ : તૈતિલ
  • ચંદ્ર રાશિ : મકર
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:31 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:26 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : બપોરે 3:09 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 1:56 કલાકે (3 ઓક્ટોબર)
  • રાહુકાળ : 13:58 થી 15:27
  • યમગંડ : 6:31 થી 8:00 PM

સ્થાયી સફળતા લાવનારા કામ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ઉત્તરાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધન રાશિમાં 26:40 થી મકર રાશિમાં 10:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેનો અધિપતિ સૂર્ય છે. આ નક્ષત્ર સ્થિર પ્રકૃતિનું છે, અને તેના દેવતા વિશ્વદેવ છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન કૂવો ખોદવો, પાયો કે શહેર બનાવવું, ધાર્મિક વિધિઓ, રાજ્યાભિષેક, જમીન ખરીદવી, પુણ્ય કાર્ય, બીજ વાવવું, દેવતાઓની પૂજા કરવી, મંદિર બનાવવું, લગ્ન અથવા કાયમી સફળતા માટેનું કોઈપણ કાર્ય કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 13:58 થી 15:27 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

THURSDAY 2ND OCTOBER 2025 PANCHANGAAJNU PANCHANG2 ઓક્ટોબર ગુરુવારનું પંચાંગઆજનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.