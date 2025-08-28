ETV Bharat / spiritual

સ્કંદ ષષ્ઠી પર માતાની પૂજા કરો, ઇચ્છિત પરિણામો મળશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની પાંચમ તિથિ પર શુભ કાર્ય કરો, તમને ઇચ્છિત પરિણામો મળશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

અમદાવાદ : આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરુવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પાંચમ તિથિ છે. માતા લલિતા ત્રિપુર સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે.

28 ઓગસ્ટ, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • યોગ : શુક્લ
  • નક્ષત્ર : ચિત્રા
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:20 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:01 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 10:22 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 09:27 કલાકે
  • રાહુકાળ : 14:15 થી 15:50
  • યમગંડ : 06:20 થી 07:55

પ્રવાસ માટે સારું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે, આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 અંશ સુધી ફેલાયેલ છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી મંગળ છે. આ નક્ષત્ર કોમળ સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, લલિત કળા શીખવા તેમજ ઇન્દ્રિય સંબંધો અને મુસાફરી માટે સારું છે.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:15 થી 15:50 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

