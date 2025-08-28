અમદાવાદ : આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરુવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ પાંચમ તિથિ છે. માતા લલિતા ત્રિપુર સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ તમામ પ્રકારના શુભ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે.
28 ઓગસ્ટ, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
- યોગ : શુક્લ
- નક્ષત્ર : ચિત્રા
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:20 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:01 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 10:22 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 09:27 કલાકે
- રાહુકાળ : 14:15 થી 15:50
- યમગંડ : 06:20 થી 07:55
પ્રવાસ માટે સારું નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં રહેશે, આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 23:20 થી તુલા રાશિમાં 6:40 અંશ સુધી ફેલાયેલ છે. તેના દેવતા વિશ્વકર્મા છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી મંગળ છે. આ નક્ષત્ર કોમળ સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર કોઈપણ પ્રકારની મિત્રતા શરૂ કરવા, લલિત કળા શીખવા તેમજ ઇન્દ્રિય સંબંધો અને મુસાફરી માટે સારું છે.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:15 થી 15:50 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
