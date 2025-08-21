ETV Bharat / spiritual

સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત યોગ બનશે, પૂજાનું ફળ મળશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ યોગ અને ધ્યાન માટે સારી છે. જાણો રાહુકાલ અને શુભ સમય ક્યારે છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

અમદાવાદ : આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરુવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ત્રયોદશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું વાહન નંદીનું શાસન છે. જૂના પાપોના પ્રાયશ્ચિત સાથે યોગ અને ધ્યાન કરવાનો આ શ્રેષ્ઠ દિવસ છે. આજે માસિક શિવરાત્રી છે. આ સાથે, ગુરુ પુષ્ય યોગ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને અમૃત સિદ્ધિ જેવા ઘણા યોગ પણ આજે બની રહ્યા છે.

21 ઓગસ્ટ, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ત્રયોદશી
  • યોગ : વ્યતિપાત
  • નક્ષત્ર : પુષ્ય
  • કરણ : વણીજ
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:17 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:07 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 04:41 કલાકે (22 ઓગસ્ટ)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 05:54 કલાકે
  • રાહુકાલ : 14:18 થી 15:54
  • યમગંડ : 06:17 થી 07:54

શુભ કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કર્ક રાશિમાં અને પુષ્ય નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કર્ક રાશિમાં 3:20 થી 16:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો દેવ ગુરુ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી શનિ છે. કોઈપણ શુભ કાર્ય માટે તે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. રમતગમત, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા, ઉદ્યોગ શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી શરૂ કરવા, મિત્રોને મળવા, કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદવા અને વેચવા, આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ, શણગાર, લલિત કળા શીખવા માટે તે એક સારું નક્ષત્ર છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 14:18 થી 15:54 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

