આજનો શુભ સમય શું છે, આજે સૂર્યોદયનો સમય અને સૂર્યાસ્તનો સમય કેવો રહેશે, આજનું નક્ષત્ર શું છે, જાણો જ્યોતિષી શિવ મલ્હોત્રા પાસેથી આજનું પંચાગ.

આજનું પંચાગ
આજનું પંચાગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2025 at 12:05 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે શ્રાવણ વદ છઠને ગુરુવાર તારીખ 14 ઓગષ્ટ, 2025. આ દિવસે દેવી લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને દેવી પાર્વતીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ પ્રકારની શુભકામનાઓની અભિવ્યક્તિ માટે શુભ છે. આ દિવસ શુભ વિધિઓ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

આજની તારીખ: 14-08-2025

વાર: ગુરુવાર

આજની તિથિ: શ્રાવણ વદ છઠ

નક્ષત્ર: રેવતી

અમૃત કાલ: 09:27 to 11:05

કાળ ચોઘડીયુ: 10:15 to 11:3 & 15:3 to 15:51

રાહુ કાળ: 14:19 to 15:56

સૂર્યોદય: 06:12:00

સૂર્યાસ્ત: 19:12:00

આજનો રાહુકાળ સમયઃ રાહુકાળ આજે બપોરે 14:19 થી 15:56 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો આ સમયગાળાને ટાળવું વધુ સારું રહેશે. એ જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

આજની પંચાંગ તિથિ : હિંદુ પંચાંગ અનુસાર, 'ચંદ્ર રેખા'ને 'સૂર્ય રેખા'થી 12 ડિગ્રી ઉપર જવામાં જે સમય લાગે છે તેને 'તિથિ' કહેવામાં આવે છે. એક મહિનામાં ત્રીસ તિથિઓ હોય છે અને આ તિથિઓને બે પક્ષોમાં વહેંચવામાં આવે છે. શુક્લ પક્ષના અંતિમ દિવસને પૂર્ણિમા અને કૃષ્ણ પક્ષના અંતિમ દિવસને 'અમાવસ્યા' કહેવામાં આવે છે. તિથિના નામ - પ્રતિપદા, દ્વિતિયા, તૃતીયા, ચતુર્થી, પંચમી, ષષ્ઠી, સપ્તમી, અષ્ટમી, નવમી, દશમી, એકાદશી, દ્વાદશી, ત્રયોદશી, ચતુર્દશી, અમાવસ્યા અને પૂર્ણિમા.

નક્ષત્રઃ આકાશમાં તારાઓના સમૂહને 'નક્ષત્ર' કહે છે. તેમાં 27 નક્ષત્રો છે અને આ નક્ષત્રોમાં નવ ગ્રહો છે. 27 નક્ષત્રોના નામ- અશ્વિન નક્ષત્ર, ભરણી નક્ષત્ર, કૃતિકા નક્ષત્ર, રોહિણી નક્ષત્ર, મૃગશિરા નક્ષત્ર, આર્દ્રા નક્ષત્ર, પુનર્વસુ નક્ષત્ર, પુષ્ય નક્ષત્ર, અસ્લેષા નક્ષત્ર, મઘ નક્ષત્ર, પૂર્વાક્ષત્રગુણ. વિશાખા નક્ષત્ર, અનુરાધા નક્ષત્ર, જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર, મૂળ નક્ષત્ર, પૂર્વાષદા નક્ષત્ર, ઉત્તરાષદા નક્ષત્ર, શ્રવણ નક્ષત્ર, ઘનિષ્ઠા નક્ષત્ર, શતભિષા નક્ષત્ર, પૂર્વાભાદ્રપદ નક્ષત્ર, ઉત્તરાક્ષત્ર નક્ષત્ર.

