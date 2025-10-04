શનિ પ્રદોષ વ્રત પર ત્રિપુષ્કર યોગ, પ્રભુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે
અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ પર નવી યોજના બનાવો, તમને લાભ થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 4, 2025 at 7:16 AM IST
અમદાવાદ : આજે 4 ઓક્ટોબર, શનિવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની દ્વાદશી તિથિ છે. આ તિથિ ભગવાન વિષ્ણુ દ્વારા સંચાલિત છે. નવી યોજનાઓ બનાવવા અને વ્યૂહરચના વિકસાવવા, ધન દાન કરવા અને ઉપવાસ કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે પાપનકુશ એકાદશીનું પારણું છે. તે શનિ ત્રયોદશી અને શનિ પ્રદોષ વ્રત પણ છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે.
4 ઓક્ટોબર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વાદશી
- યોગ : શૂલ
- નક્ષત્ર : ધનિષ્ઠા
- કરણ : બવ
- ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:31 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સવારે 6:24 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 4:21 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 4:03 કલાકે
- રાહુકાળ : સવારે 9:30 થી 10:59 સુધી
- યમગંડ : બપોરે 1:57 PM થી 1:26 PM
આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મકર રાશિમાં 23:20 થી કુંભ રાશિમાં 6:40 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા અષ્ટવસુ છે, અને આ નક્ષત્ર પર મંગળનું શાસન છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:30 થી 10:59 સુધી રહેશે. જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
