અમદાવાદ : આજે 30 ઓગસ્ટ, શનિવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. આ તિથિ પર સૂર્ય ભગવાનનું શાસન છે. આ તિથિ લગ્ન વગેરે તમામ પ્રકારના શુભ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે લલિતા સપ્તમી છે. આજે ત્રિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે.
30 ઓગસ્ટ, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ સપ્તમી
- યોગ : ઇન્દ્ર
- નક્ષત્ર : વિશાખા
- કરણ : ગર
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:20 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:59 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 12:14 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 10:38 કલાકે
- રાહુકાળ : 09:30 થી 11:05
- યમગંડ : 14:14 થી 15:49
દૈનિક મહત્વની પ્રવૃત્તિઓ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર તુલા અને વિશાખા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર 20 ડિગ્રી તુલાથી 3:20 ડિગ્રી વૃશ્ચિક રાશિ સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે અને દેવતા સત્રાગ્નિ છે, જેને ઇન્દ્રગ્નિ પણ કહેવામાં આવે છે. આ મિશ્ર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્ર નિયમિત ફરજો બજાવવા, વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓ સોંપવા, ઘરકામ અને રોજિંદા મહત્વની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ માટે યોગ્ય છે.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 09:30 થી 11:05 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...