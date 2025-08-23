ETV Bharat / spiritual

ભાદ્રપદ અમાવસ્યા પર માતા કાલીનું શાસન, કંઈપણ નવું શરૂ ન કરો - PANCHANG

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પક્ષની અમાવસ્યા તિથિ પર પૂર્વજોની પૂજા કરવાનો રિવાજ છે, તેમનું સ્મરણ કરવાથી આશીર્વાદ મળે છે.

અમદાવાદ : આજે 23 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ ભાદ્રપદ મહિનાની અમાવસ્યા તિથિ છે. તેને અંધકારનો દિવસ કહેવામાં આવે છે. માતા કાલી આ દિવસે શાસન કરે છે. ધ્યાન, લોકોને દાન અને પ્રાણીઓને ખવડાવવાની સાથે પૂર્વજોની પૂજા કરવા માટે આ શ્રેષ્ઠ દિવસોમાંનો એક છે. આ દિવસે લગ્ન સમારોહ કે કોઈપણ નવી શરૂઆત ન કરવી જોઈએ. તેના બદલે, નવી શરૂઆત માટે ચંદ્રોદયની રાહ જુઓ. આજે ભાદ્રપદ અમાવસ્યા છે.

23 ઓગસ્ટ, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ અમાવસ્યા
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : અમાવસ્યા
  • યોગ : પરિધ
  • નક્ષત્ર : મઘા
  • કરણ : નાગ
  • ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:18 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:05 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : ચંદ્રોદય નહીં
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 07.04 કલાકે
  • રાહુકાલ : 09:30 થી 11:06
  • યમગંડ : 14:17 થી 15:53

આ નક્ષત્રમાં મુસાફરી કરવાનું ટાળો

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને મઘા નક્ષત્રમાં રહેશે. સિંહ રાશિમાં આ નક્ષત્ર 0 થી 13:20 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા પિતૃગણ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી કેતુ છે. આ ઉગ્ર અને ક્રૂર સ્વભાવનું નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ પ્રકારનું શુભ કાર્ય, યાત્રા કે પૈસા ઉછીના લેવા જોઈએ નહીં. આ નક્ષત્રમાં શત્રુઓના વિનાશનું આયોજન કરી શકાય છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

આજે રાહુકાળ 09:30 થી 11:06 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

