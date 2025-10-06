ETV Bharat / spiritual

ચતુર્દશી તિથિ સાથે શરદ પૂર્ણિમાનો સંયોગ, આટલું કરો-મળશે લાભ

અશ્વિન શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી, આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

આજનું પંચાંગ...
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 6, 2025 at 7:26 AM IST

અમદાવાદ : આજે 6 ઓક્ટોબર, સોમવાર અશ્વિન મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે કોજાગર પૂજા છે. આજે શરદ પૂર્ણિમા પણ છે, જેને અશ્વિન પૂર્ણિમા વ્રત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

6 ઓક્ટોબર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : વૃદ્ધિ
  • નક્ષત્ર : પૂર્વભાદ્રપદા
  • કરણ : વણિજ
  • ચંદ્ર રાશિ : મીન
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:32 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 6:22 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 5:27 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 6:14 કલાકે (7 ઓક્ટોબર)
  • રાહુકાળ : 8:01 થી 9:30 સુધી
  • યમગંડ : 10:58 થી 12:27 સુધી

શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 20 ડિગ્રીથી મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા રુદ્ર છે, અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર ઝઘડા, કપટ અને સંઘર્ષનું આયોજન કરવા માટે, અથવા દુશ્મનોનો નાશ કરવા, જંતુનાશકોનો છંટકાવ કરવા, અગ્નિદાહ આપવા, કચરો બાળવા, વિનાશના કારણો કરવા અથવા ક્રૂરતાના કાર્ય માટે યોગ્ય છે, પરંતુ તે શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ સવારે 8:01 થી 9:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

