અહોઈ અષ્ટમી પર અવરોધો દૂર કરો, આજની તિથિ પર ઇન્દ્રનું શાસન

કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ પર કોઈપણ શુભ કાર્ય ન કરો. વાંચો આજનું પંચાંગ...

આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 7:27 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 13 ઓક્ટોબર, સોમવાર એટલે કાર્તિક મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમી તિથિ છે. ભગવાન ઇન્દ્ર, મહાન ઋષિઓ સાથે, આ તિથિનું શાસન કરે છે. જો કે, આ દિવસે કોઈપણ શુભ કાર્ય મુલતવી રાખવું જોઈએ. જીવનમાં અવરોધોને દૂર કરવા માટે આયોજન કરવા માટે આ દિવસ સારો છે. આજે અહોઈ અષ્ટમી છે, જેને કાલાષ્ટમી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

13 ઓક્ટોબર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : કાર્તિક
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ સપ્તમી
  • યોગ : પરિધ
  • નક્ષત્ર : આર્દ્રા
  • કરણ : બવ
  • ચંદ્ર રાશિ : મિથુન
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:35 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:16 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : રાત્રે 11:20 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 4:04 કલાકે
  • રાહુકાળ : 8:02 થી 9:30
  • યમગંડ : 10:58 થી 12:25

આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળો

આજે ચંદ્ર મિથુન અને આર્દ્રા નક્ષત્રમાં રહેશે. મિથુન રાશિમાં આ નક્ષત્ર 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના પ્રમુખ દેવતા રુદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ રાહુ છે. આ નક્ષત્ર દુશ્મનો સામે લડવા, ઝેર સંબંધિત કાર્યો કરવા, આત્માને બોલાવવા, કોઈ કાર્યમાંથી પીછેહઠ કરવા અથવા ખંડેરોને તોડી પાડવા તેમજ વડીલોના આશીર્વાદ મેળવવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન મુસાફરી અને ખરીદી ટાળવી જોઈએ.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 8:02 થી 9:30 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

