શુભ મુહૂર્તમાં ચંદ્ર દર્શન કરો, ભોલેનાથના આશીર્વાદ મળશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષના બીજા દિવસે વિવાદ અને સંઘર્ષ ટાળવો જોઈએ. સાથે જ આ દિવસ દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે.

અમદાવાદ : આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર જોવો શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી.

25 ઓગસ્ટ, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ : સિદ્ધિ
  • નક્ષત્ર : ઉત્તરા ફાલ્ગુની
  • કરણ : કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : સિંહ
  • સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:19 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:03 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 07.39 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 08.01 કલાકે
  • રાહુકાલ : 07:54 થી 09:30
  • યમગંડ : 11:05 થી 12:41

અભ્યાસ શરૂ કરવા માટે સારું નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર સિંહ રાશિમાં અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર સિંહ રાશિમાં 26:40 થી કન્યા રાશિમાં 10 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. તેના દેવતા આર્યમ્ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી સૂર્ય છે. આ સ્થિર પ્રકૃતિનું નક્ષત્ર છે. કૂવો ખોદવા, પાયો નાખવા, ધાર્મિક વિધિ કરવા, વૃક્ષો વાવવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, અભ્યાસ શરૂ કરવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અથવા કાયમી અસર ઇચ્છતી કોઈપણ અન્ય પ્રવૃત્તિ માટે આ એક અનુકૂળ નક્ષત્ર છે.

દિવસનો પ્રતિબંધિત સમય

રાહુકાલ આજે 07:54 થી 09:30 સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવા માંગતા હો, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

