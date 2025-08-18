અમદાવાદ : આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની દશમી તિથિ છે. આ દિવસ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ધર્મના દેવતા દ્વારા શાસિત છે. આ દિવસે કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય કરવા, મોટા લોકો સાથે મુલાકાત કરવા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
18 ઓગસ્ટ, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- દિવસ : સોમવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દશમી
- યોગ : હર્શન
- નક્ષત્ર : મૃગશીર્ષ
- કરણ : વણિજ
- ચંદ્ર ચિહ્ન : વૃષભ
- સૂર્ય ચિહ્ન : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:16 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સવારે 07:09 કલાકે
- ચંદ્રોદય : મોડી રાત્રે 01:24 કલાકે (19 ઓગસ્ટ)
- ચંદ્રાસ્ત : બપોરે 03:18 કલાકે
- રાહુકાલ : 07:53 થી 09:30
- યમગંડ : 11:06 થી 12:43
નવી કળા શીખવા માટે યોગ્ય નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મિથુન રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધી વૃષભ રાશિમાં રહે છે. તેનો દેવતા ચંદ્ર છે અને શાસક ગ્રહ મંગળ છે. આ નક્ષત્ર લગ્ન, દીક્ષા, યાત્રા, મકાન બાંધકામ માટે શુભ નક્ષત્ર છે. આ નક્ષત્રનો સ્વભાવ નરમ છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા માટે શુભ છે. આ નક્ષત્ર નવી કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, પ્રેમ વ્યક્ત કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, શુભ વિધિ, તહેવારો, કૃષિ વ્યવહારો માટે શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
આજે રાહુકાળ 07:53 થી 09:30 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
