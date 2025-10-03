પાપાંકુશા એકાદશી પર સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે
અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે સારી છે, વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : October 3, 2025 at 7:50 AM IST
અમદાવાદ : આજે 3 ઓક્ટોબર, શુક્રવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. ભગવાન વિષ્ણુ આ તિથિના રક્ષક છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહ સાથે આત્મ-નિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે સારી છે. તે ધન-ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જામાં પોતાને જોડવા માટે પણ સારી છે. આ એકાદશીને પાપાંકુશા એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
3 ઓક્ટોબર, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ એકાદશી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષની એકાદશી
- યોગ : ધૃતિ
- નક્ષત્ર : શ્રવણ
- કરણ : વણિજ
- ચંદ્ર રાશિ : મકર
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:31 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:25 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 3:46 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 2:59 કલાકે (4 ઓક્ટોબર)
- રાહુકાળ : સવારે 10:59 થી બપોરે 12:28 સુધી
- યમગંડ : 15:26 PM થી 16:56 PM
પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને શ્રવણ નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્ર 10 ડિગ્રીથી 23:20 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા હરિ છે, અને આ નક્ષત્ર ચંદ્ર દ્વારા શાસન કરે છે. આ એક ગતિશીલ તારો છે, જે મુસાફરી, વાહન ચલાવવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, મિત્રોને મળવા, ખરીદી કરવા અને અન્ય કોઈપણ કામચલાઉ પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે.
આજનો પ્રતિબંધિત સમય : રાહુકાળ આજે બપોરે 10:59 થી 12:28 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમ ટાળો.
