રવિ યોગ પર ધનની દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરો, તમારા પર કૃપા થશે - PANCHANG

ભગવાન કાર્તિકેય ભાદ્રપદના શુક્લ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિનું શાસન કરે છે. આ દિવસ મિલકત ખરીદવા માટે શુભ છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 29 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની ષષ્ઠી તિથિ છે. ભગવાન મુરુગન (કાર્તિકેય) આ તિથિના અધિપતિ છે. મિલકત કે નવા ઘરેણાં ખરીદવા માટે આ તિથિ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આજે રવિ યોગ બની રહ્યો છે.

29 ઓગસ્ટ, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ષષ્ઠી
  • યોગ : બ્રહ્મા
  • નક્ષત્ર : સ્વાતિ
  • કરણ : કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:20 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સવારે 07:00 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 11:18 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 10:00 કલાકે
  • રાહુકાળ : 11:05 થી 12:40
  • યમગંડ : 15:50 થી 17:25

અસ્થાયી પ્રકૃતિના કામ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર તુલા અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી ફેલાયેલું છે. આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ રાહુ છે અને દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક પ્રકૃતિનું છે, પરંતુ તે મુસાફરી કરવા, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ કરવા, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને ક્ષણિક પ્રકૃતિની કોઈપણ વસ્તુ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજના દિવસનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાળ આજે બપોરે 11:05 થી 12:40 વાગ્યા સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

TAGGED:

