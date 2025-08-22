અમદાવાદ : આજે 22 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. સાધના, શિવપૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના કરવા માટે સારો દિવસ છે. પરંતુ, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ વિધિ ન કરવી જોઈએ. આજે પિથોરી અમાવસ્યા છે, જેને દર્શ અમાવસ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 11.55 વાગ્યા સુધી છે.
22 ઓગસ્ટ, શુક્રવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ : શુક્રવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ : વરિયાન
- નક્ષત્ર : આશ્લેષા
- કરણ : શકુની
- ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:18 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:06 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 05:43 કલાકે (23,ઓગસ્ટ)
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 06:32 કલાકે
- રાહુકાલ : 11:06 થી 12:42
- યમગંડ : 15:54 થી 17:30
આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય ટાળો
આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્રનો વિસ્તરણ ૧૬:૪૦ થી ૩૦ ડિગ્રી સુધીનો હોય છે. તેનો દેવતા સાપ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને સારું માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ. જોકે, યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક કાર્ય, કેદ અથવા વિચ્છેદ સંબંધિત કાર્ય, વિનાશનું કાર્ય અને વરિષ્ઠ લોકો સાથે જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.
દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે બપોરે 11:06 થી 12:42 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...