ETV Bharat / spiritual

ભગવાન રુદ્ર શાસન કરે છે દર્શ અમાવસ્યા, શિવ પૂજા ફાયદાકારક રહેશે - PANCHANG

ભાદ્રપદ કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિને શુભ વિધિ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. જાણો રાહુકાલ અને શુભ પહર ક્યારે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 7:14 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : આજે 22 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. સાધના, શિવપૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના કરવા માટે સારો દિવસ છે. પરંતુ, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ વિધિ ન કરવી જોઈએ. આજે પિથોરી અમાવસ્યા છે, જેને દર્શ અમાવસ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 11.55 વાગ્યા સુધી છે.

22 ઓગસ્ટ, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : વરિયાન
  • નક્ષત્ર : આશ્લેષા
  • કરણ : શકુની
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:18 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:06 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 05:43 કલાકે (23,ઓગસ્ટ)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 06:32 કલાકે
  • રાહુકાલ : 11:06 થી 12:42
  • યમગંડ : 15:54 થી 17:30

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય ટાળો

આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્રનો વિસ્તરણ ૧૬:૪૦ થી ૩૦ ડિગ્રી સુધીનો હોય છે. તેનો દેવતા સાપ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને સારું માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ. જોકે, યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક કાર્ય, કેદ અથવા વિચ્છેદ સંબંધિત કાર્ય, વિનાશનું કાર્ય અને વરિષ્ઠ લોકો સાથે જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે બપોરે 11:06 થી 12:42 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : આજે 22 ઓગસ્ટ, શુક્રવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિ છે. ભગવાન રુદ્ર આ તિથિ પર શાસન કરે છે. સાધના, શિવપૂજા અને સમસ્યાઓ દૂર કરવાની યોજના કરવા માટે સારો દિવસ છે. પરંતુ, આ દિવસે લગ્ન કે શુભ વિધિ ન કરવી જોઈએ. આજે પિથોરી અમાવસ્યા છે, જેને દર્શ અમાવસ્યા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ચતુર્દશી તિથિ સવારે 11.55 વાગ્યા સુધી છે.

22 ઓગસ્ટ, શુક્રવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : શુક્રવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : વરિયાન
  • નક્ષત્ર : આશ્લેષા
  • કરણ : શકુની
  • ચંદ્ર રાશિ : કર્ક
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:18 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 07:06 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 05:43 કલાકે (23,ઓગસ્ટ)
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 06:32 કલાકે
  • રાહુકાલ : 11:06 થી 12:42
  • યમગંડ : 15:54 થી 17:30

આ નક્ષત્રમાં શુભ કાર્ય ટાળો

આજે ચંદ્ર કર્ક અને આશ્લેષ નક્ષત્રમાં રહેશે. કર્ક રાશિમાં આશ્લેષા નક્ષત્રનો વિસ્તરણ ૧૬:૪૦ થી ૩૦ ડિગ્રી સુધીનો હોય છે. તેનો દેવતા સાપ છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી બુધ છે. આ નક્ષત્રને સારું માનવામાં આવતું નથી. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ પ્રકારના શુભ કાર્ય ટાળવા જોઈએ. જોકે, યુદ્ધમાં સફળતા, તાંત્રિક કાર્ય, કેદ અથવા વિચ્છેદ સંબંધિત કાર્ય, વિનાશનું કાર્ય અને વરિષ્ઠ લોકો સાથે જોડાણ તોડવાની તૈયારીઓ આ નક્ષત્રમાં કરી શકાય છે.

દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાલ આજે બપોરે 11:06 થી 12:42 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 22ND AUG 2025AAJNU PANCHANGઆજનું પંચાંગ22 ઓગસ્ટ શુક્રવારનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીની સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.