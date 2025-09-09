આજે પિતૃ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ, રાહુકાલનું ધ્યાન રાખો
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષનો બીજો દિવસ યાત્રા માટે શુભ છે, વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
અમદાવાદ : આજે અશ્વિન મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષનો બીજો દિવસ એટલે 9 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર છે. આ તિથિના દેવતા વાયુ છે, જે પૃથ્વી પર હાજર વાયુના દેવતા છે. આ તિથિને નવી ઇમારતના નિર્માણ સાથે યાત્રા માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે.
9 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતીયા
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ દ્વિતીયા
- યોગ : ગંડ
- નક્ષત્ર : ઉત્તરાભાદ્રપદા
- કરણ : તૈતિલ
- ચંદ્ર રાશિ : મીન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:24 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:49 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 07:31 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 07:28 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:43 થી 17:16
- યમગંડ : 11:03 થી 12:36
દેવતાઓની સ્થાપના માટે અનુકૂળ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં અને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર મીન રાશિમાં 3:20 ડિગ્રીથી 16:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો દેવતા અહિરબુદ્ધ્ન્ય છે, જે સર્પ દેવતા છે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શનિ છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો કે શહેર બનાવવા, તપસ્યા કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્ય કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા, લગ્ન કરવા અથવા અન્ય કોઈપણ કાર્ય માટે અનુકૂળ છે.
આજના દિવસનો નિષિદ્ધ સમય : રાહુકાળ આજે 15:43 થી 17:16 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
