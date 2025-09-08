ETV Bharat / spiritual

પિતૃ પક્ષમાં ભૂલથી પણ કોઈ શુભ કાર્ય ન કરો, વાંચો આજનું પંચાંગ

આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે, જાણો રાહુકાલ ક્યારે છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 7:38 AM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : આજે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે એટલે 8 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર. આ દિવસે દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ. પિતૃ પક્ષ આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે.

8 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • દિવસ : સોમવાર
  • તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
  • યોગ : ધૃતિ
  • નક્ષત્ર : પૂર્વભાદ્રપદા
  • કરણ : બલવા
  • ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:23 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:50 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 06.58 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 06.24 કલાકે
  • રાહુકાળ : 07:57 થી 09:30
  • યમગંડ : 11:03 થી 12:37

શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તરણ કુંભ રાશિમાં 20 અંશથી મીન રાશિમાં 3:20 અંશ સુધી છે. તેના દેવતા રુદ્ર છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર લડાઈ, કપટ અને સંઘર્ષ અથવા દુશ્મનોના વિનાશનું આયોજન કરવા, જંતુનાશક છંટકાવ, અગ્નિદાહ, કચરો બાળવા, વિનાશ અથવા ક્રૂરતાના કાર્ય માટે યોગ્ય છે, પરંતુ આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:57 થી 09:30 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 8TH SEPT 2025AAJNU PANCHANGઆજનું પંચાંગ8 સપ્ટેમ્બર સોમવારનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.