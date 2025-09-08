પિતૃ પક્ષમાં ભૂલથી પણ કોઈ શુભ કાર્ય ન કરો, વાંચો આજનું પંચાંગ
આશ્વિન કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદા તિથિ નવા પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરવા માટે સારી છે, જાણો રાહુકાલ ક્યારે છે.
Published : September 8, 2025 at 7:38 AM IST
અમદાવાદ : આજે અશ્વિન મહિનાની કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા તિથિ છે એટલે 8 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર. આ દિવસે દેવી દુર્ગાનું શાસન છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તબીબી કાર્યનું આયોજન કરવા માટે આ એક સારો દિવસ છે. અન્ય કોઈ મોટા શુભ કાર્ય ન કરવા જોઈએ. પિતૃ પક્ષ આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે.
8 સપ્ટેમ્બર, સોમવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- દિવસ : સોમવાર
- તિથિ : કૃષ્ણ પક્ષ પ્રતિપદા
- યોગ : ધૃતિ
- નક્ષત્ર : પૂર્વભાદ્રપદા
- કરણ : બલવા
- ચંદ્ર રાશિ : કુંભ
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:23 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:50 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 06.58 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 06.24 કલાકે
- રાહુકાળ : 07:57 થી 09:30
- યમગંડ : 11:03 થી 12:37
શુભ કાર્યો માટે નક્ષત્ર અનુકૂળ નથી
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને પૂર્વભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્રનો વિસ્તરણ કુંભ રાશિમાં 20 અંશથી મીન રાશિમાં 3:20 અંશ સુધી છે. તેના દેવતા રુદ્ર છે અને નક્ષત્રનો સ્વામી ગુરુ છે. આ નક્ષત્ર લડાઈ, કપટ અને સંઘર્ષ અથવા દુશ્મનોના વિનાશનું આયોજન કરવા, જંતુનાશક છંટકાવ, અગ્નિદાહ, કચરો બાળવા, વિનાશ અથવા ક્રૂરતાના કાર્ય માટે યોગ્ય છે, પરંતુ આ નક્ષત્ર શુભ કાર્યો માટે અનુકૂળ નથી.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 07:57 થી 09:30 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
