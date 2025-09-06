ETV Bharat / spiritual

આજે અનંત ચતુર્દશી પર કરો ભગવાન ગણેશનું વિસર્જન...

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિએ ભગવાનની ઉર્જાથી પૂજા કરો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 6 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ શનિવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે અનંત ચતુર્દશી છે.

6 સપ્ટેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • માસ : ભાદ્રપદ
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
  • યોગ : અતિગંડ
  • નક્ષત્ર : ધનિષ્ઠા
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : મકર
  • સૂર્ય રાશિ : સિંહ
  • સૂર્યોદય : સવારે 06:23 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:52 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સાંજે 05:52 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સવારે 05:19 કલાકે (7 સપ્ટેમ્બર)
  • રાહુકાલ : 09:30 થી 11:04
  • યમગંડ : 14:11 થી 15:45

આધ્યાત્મિક કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્રનો વિકાસ કુંભ રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધીનો છે. તેનો દેવતા અષ્ટવસુ છે અને આ નક્ષત્ર મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 09:30 થી 11:04 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

