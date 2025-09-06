આજે અનંત ચતુર્દશી પર કરો ભગવાન ગણેશનું વિસર્જન...

ભાદ્રપદ શુક્લ પક્ષની ચતુર્દશી તિથિએ ભગવાનની ઉર્જાથી પૂજા કરો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 6, 2025 at 7:22 AM IST
અમદાવાદ : આજે 6 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ શનિવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવનું પ્રાચીન અને ઉગ્ર સ્વરૂપ રુદ્રનું શાસન છે. આ દિવસની ઉર્જાથી ભગવાનની પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ છે. આજે અનંત ચતુર્દશી છે.
6 સપ્ટેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- દિવસ : શનિવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ ચતુર્દશી
- યોગ : અતિગંડ
- નક્ષત્ર : ધનિષ્ઠા
- કરણ : ગર
- ચંદ્ર રાશિ : મકર
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:23 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:52 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સાંજે 05:52 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સવારે 05:19 કલાકે (7 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાલ : 09:30 થી 11:04
- યમગંડ : 14:11 થી 15:45
આધ્યાત્મિક કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રહેશે. મકર રાશિમાં આ નક્ષત્રનો વિકાસ કુંભ રાશિમાં 23:20 થી 6:40 સુધીનો છે. તેનો દેવતા અષ્ટવસુ છે અને આ નક્ષત્ર મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ નક્ષત્ર મુસાફરી, મિત્રોને મળવા અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 09:30 થી 11:04 સુધી રહેશે. જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...