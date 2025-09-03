અમદાવાદ : આજે 3 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર એટલે ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકાદશી તિથિ છે. આ તિથિના રક્ષક ભગવાન વિષ્ણુ છે. આ તિથિ લગ્ન સમારોહ સાથે આત્મનિયંત્રણ અને ઉપવાસ માટે સારી છે. ઉપરાંત, આ તિથિ ધન-સંપત્તિ પ્રદાન કરતી પ્રવૃત્તિઓની ઉર્જા સાથે પોતાને જોડવા માટે સારી છે.
3 સપ્ટેમ્બર, બુધવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- માસ : ભાદ્રપદ
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ એકાદશી
- દિવસ : બુધવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ એકાદશી
- યોગ : આયુષ્માન
- નક્ષત્ર : પૂર્વાષાઢા
- કરણ : વણીજ
- ચંદ્ર રાશિ : ધન
- સૂર્ય રાશિ : સિંહ
- સૂર્યોદય : સવારે 06:22 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 06:55 કલાકે
- ચંદ્રોદય : બપોરે 03:51 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : મોડી રાત્રે 02:07 કલાકે (4 સપ્ટેમ્બર)
- રાહુકાળ : 12:38 થી 14:12
- યમગંડ : 07:56 થી 09:30
કોઈપણ મોટા કામની તૈયારી માટે સારું નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર ધન અને પૂર્વાષાદ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર ધનુ રાશિમાં 13:20 થી 26:40 સુધી ફેલાયેલું છે. તેનો સ્વામી ગ્રહ શુક્ર છે અને દેવતા વરુણ છે. પૂર્વાષાઢા એટલે વિજય પહેલા. આ નક્ષત્રમાં કોઈપણ મોટા કાર્ય માટે તૈયારી કરવી સારી છે. આ નક્ષત્રમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરવી શુભ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય : આજે રાહુકાળ 12:38 થી 14:12 સુધી રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, જો કોઈ શુભ કાર્ય કરવું પડે, તો આ સમયગાળાને ટાળવો વધુ સારું રહેશે. તેવી જ રીતે, વ્યક્તિએ યમગંડ, ગુલિક, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.
