આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે, રાહુકાલ સિવાય શુભ કાર્ય કરો

આશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમ તિથિ બપોરે 12:03 વાગ્યા સુધી ચાલે છે, ત્યારબાદ ષષ્ઠી શરૂ થશે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 7:07 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે 27 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની પાંચમ તિથિ છે. દેવી લલિતા ત્રિપુર સુંદરી આ તિથિની રક્ષક છે. આ તિથિ બધા શુભ કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આજે સ્કંદ ષષ્ઠી છે. પાંચમ તિથિ બપોરે 12:03 વાગ્યા સુધી ચાલે છે.

27 સપ્ટેમ્બર, શનિવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ : શનિવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ પંચમી
  • યોગ : પ્રીતિ
  • નક્ષત્ર : અનુરાધા
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : વૃશ્ચિક
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:29 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:31 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 11:01 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 9:15 કલાકે
  • રાહુકાળ : સવારે 9:30 થી રાત્રે 11:00 સુધી
  • યમગંડ : 14:00 PM થી 15:30

કૃષિ કાર્ય અને પ્રવાસ માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃશ્ચિક અને અનુરાધા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં બપોરે 3:20 PM થી 16:40 PM સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ શનિ છે અને તેના દેવતા મિત્ર દેવ છે, જે 12 આદિત્યોમાંના એક છે. આ નક્ષત્ર સૌમ્ય સ્વભાવનું છે. આ નક્ષત્ર લલિત કલા શીખવા, મિત્રો બનાવવા, રોમાંસ કરવા, નવા કપડાં પહેરવા, લગ્નમાં ભાગ લેવા, ગાયન, સરઘસ વગેરે માટે તેમજ કૃષિ કાર્ય અને મુસાફરી માટે શુભ છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સવારે 9:30 થી 11:00 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

