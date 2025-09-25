ETV Bharat / spiritual

નવરાત્રીના ચોથા દિવસે દેવી કુષ્માંડાની પૂજા કરો, તમને શુભ ફળ મળશે

આશ્વિન શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ગૃહ પ્રવેશ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે. આજે વિનાયક ચતુર્થી પણ છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...

આજનું પંચાંગ...
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 7:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહઉષ્મા, ગૃહનિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે.

25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • દિવસ : ગુરુવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
  • યોગ : વૈધૃતિ
  • નક્ષત્ર : સ્વાતિ
  • કરણ : ગર
  • ચંદ્ર રાશિ : તુલા
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:28 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:33 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 9:08 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 7:59 કલાકે
  • રાહુકાળ : 14:01 થી 15:32
  • યમગંડ : 6:28 થી 7:59 AM

પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ અસ્થાયી પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:01 થી 15:32 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHANG 25TH SEPT 2025AAJNU PANCHANGઆજનું પંચાંગ25 સપ્ટેમ્બર ગુરુવારનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.