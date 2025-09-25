નવરાત્રીના ચોથા દિવસે દેવી કુષ્માંડાની પૂજા કરો, તમને શુભ ફળ મળશે
આશ્વિન શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ ગૃહ પ્રવેશ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ છે. આજે વિનાયક ચતુર્થી પણ છે. વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 25, 2025 at 7:50 AM IST
અમદાવાદ : આજે 25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષનો ત્રીજો દિવસ છે. આ તિથિ ભગવાન શિવ અને તેમની પત્ની, દેવી ગૌરી દેવી દ્વારા સંચાલિત છે. તે ગૃહઉષ્મા, ગૃહનિર્માણ અને કલાત્મક કાર્યો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે વિવાદો અને મુકદ્દમા માટે અશુભ છે. આ દિવસે ઝઘડા અને મુકદ્દમા ટાળવા જોઈએ. આજે વિનાયક ચતુર્થી છે.
25 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : આશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- દિવસ : ગુરુવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ તૃતીયા
- યોગ : વૈધૃતિ
- નક્ષત્ર : સ્વાતિ
- કરણ : ગર
- ચંદ્ર રાશિ : તુલા
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:28 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:33 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 9:08 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : રાત્રે 7:59 કલાકે
- રાહુકાળ : 14:01 થી 15:32
- યમગંડ : 6:28 થી 7:59 AM
પ્રવાસ માટે યોગ્ય નક્ષત્ર : આજે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર તુલા રાશિમાં 6:40 થી 20:00 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેનો શાસક ગ્રહ રાહુ છે અને તેના દેવતા વાયુ છે. આ નક્ષત્ર ક્ષણિક છે, પરંતુ તે મુસાફરી, નવું વાહન ખરીદવા, બાગકામ, સરઘસમાં હાજરી આપવા, ખરીદી કરવા, મિત્રોને મળવા અને કોઈપણ અસ્થાયી પ્રકૃતિના કાર્ય માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે 14:01 થી 15:32 સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુર્મુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.
આ પણ વાંચો...