ETV Bharat / spiritual

નવરાત્રીના બીજા દિવસે દેવી બ્રહ્મચારિણીની પૂજા કરો, લાભ થશે

આશ્વિન શુક્લ પક્ષની દ્વિતીય તિથિ દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે, આજે ચંદ્ર દર્શન કરો. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું પંચાંગ... (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 9:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર દર્શન શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે ચંદ્ર દર્શન છે. આજે દ્વિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે.

23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : અશ્વિન
  • પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • દિવસ : મંગળવાર
  • તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
  • યોગ : બ્રહ્મા
  • નક્ષત્ર : હસ્ત
  • કરણ : બલવ
  • ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
  • સૂર્ય રાશિ : કન્યા
  • સૂર્યોદય : સવારે 6:28 કલાકે
  • સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:35 કલાકે
  • ચંદ્રોદય : સવારે 7:19 કલાકે
  • ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 6:58 કલાકે
  • રાહુકાળ : 15:33 થી 17:04
  • યમગંડ : 11:00 થી 12:31

વ્યવસાય અને પ્રવાસ શરૂ કરવા શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમત, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા, વ્યવસાય શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા વગેરે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે.

આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 6:33 થી 6:04 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

23RD SEPT 2025 PANCHANGAAJNU PANCHANG23 સપ્ટેમ્બર મંગળવારનું પંચાંગઆજનું પંચાંગPANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.