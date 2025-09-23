નવરાત્રીના બીજા દિવસે દેવી બ્રહ્મચારિણીની પૂજા કરો, લાભ થશે
આશ્વિન શુક્લ પક્ષની દ્વિતીય તિથિ દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે, આજે ચંદ્ર દર્શન કરો. વિગતવાર વાંચો આજનું પંચાંગ...
Published : September 23, 2025 at 9:12 AM IST
અમદાવાદ : આજે 23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર એટલે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષનો બીજો દિવસ છે. તેના દેવતા વિવાદેવ છે. આ દિવસે ચંદ્ર દર્શન શુભ માનવામાં આવે છે. આ તિથિ લગ્ન, લગ્નની વીંટી ખરીદવા અને દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ છે. આ તિથિ કોઈપણ પ્રકારના વિવાદ કે સંઘર્ષ માટે સારી માનવામાં આવતી નથી. આજે ચંદ્ર દર્શન છે. આજે દ્વિપુષ્કર યોગ પણ બની રહ્યો છે.
23 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો : અશ્વિન
- પક્ષ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- દિવસ : મંગળવાર
- તિથિ : શુક્લ પક્ષ દ્વિતિયા
- યોગ : બ્રહ્મા
- નક્ષત્ર : હસ્ત
- કરણ : બલવ
- ચંદ્ર રાશિ : કન્યા
- સૂર્ય રાશિ : કન્યા
- સૂર્યોદય : સવારે 6:28 કલાકે
- સૂર્યાસ્ત : સાંજે 6:35 કલાકે
- ચંદ્રોદય : સવારે 7:19 કલાકે
- ચંદ્રાસ્ત : સાંજે 6:58 કલાકે
- રાહુકાળ : 15:33 થી 17:04
- યમગંડ : 11:00 થી 12:31
વ્યવસાય અને પ્રવાસ શરૂ કરવા શુભ નક્ષત્ર
આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં અને હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કન્યા રાશિમાં 10:00 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા સૂર્ય છે અને તેનો સ્વામી ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર દરમિયાન રમતગમત, વૈભવી વસ્તુનો આનંદ માણવા, વ્યવસાય શરૂ કરવા, કુશળ શ્રમ, તબીબી સારવાર, શિક્ષણ શરૂ કરવા, મુસાફરી કરવા, મિત્રોને મળવા વગેરે સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે.
આજનો નિષેધ સમય : રાહુકાળ આજે સાંજે 6:33 થી 6:04 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારી પાસે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્ત અને વર્જ્યમ ટાળો.
આ પણ વાંચો...